Пешеходные зоны, зеленые аллеи: как изменился Бостандыкский район в этом году

Как изменился Бостандыкский район Алматы, показали журналистам. В районе появились новые пешеходные зоны, детские площадки, тротуары и зеленые аллеи, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Так, благоустройство было выполнено на пешеходной зоне в микрорайоне Орбита-4. Там была уложена брусчатка, асфальтное и резиновое покрытие, построены габионы и установлены линии наружного освещения, а также перголы, созданы тренажерные, воркаут и детские площадки. Кроме того, обустроен газон с автополивом и садовыми ограждениями.

Бостандыкский район. Фото: акимат Алматы

Жители благодарны за благоустройство новой площадки. На что аким Бостандыкского района Санджар Алин отметил, что это - не последний проект акимата, который продолжает искать территории для благоустройства. Аким поблагодарил жителей за инициативу.

Еще один объект расположен в микрорайоне Орбита-3. Там выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны, включая укладку брусчатки, геотекстиля и асфальтного покрытия, установку линий наружного освещения и пергол, установку детской площадки и скамеек.

Кроме того, по адресу Жандосова, 34а, на территории двора обновили футбольную площадку, построили стритбольную площадку, установили две перголы, тренажерную, воркаут и детскую площадки. Заменили асфальтное покрытие, установили шесть скамеек и шесть урн.

Бостандыкский район. Фото: акимат Алматы

Также жители особенно благодарны за установку шахматного стола и 250 погонных метров газонного ограждения.

Показали журналистам и технические тротуары на пересечении Аль-Фараби и Жарокова.

Технический тротуар - это тротуар, который обычно располагается на магистральных улицах и помогает эффективно бороться с расползанием грунта, а также качественно убирать снег.

Кроме того, такие тротуары помогают решить проблему водоотведения, предотвращая их затопления в случае сильных дождей, что особенно важно для Алматы с его переменчивыми климатическими условиями.

Бостандыкский район. Фото: акимат Алматы

Также работы по благоустройству провели на разделительной зеленой зоне по проспекту Абая между улицами Тургут Озала и Муканова. Площадь объекта составляет 5,2 га. В акимате отметили, что последнее благоустройство проводилось более 15 лет назад.

На разделительной зеленой зоне проведены работы по модернизации линии наружного освещения в 120 опор, замене скамеек и урн в общей сложности - 110 штук, демонтажу асфальтного покрытия и установке брусчатки, строительству поливочной системы протяженностью 10 км, санитарной обрезке зеленых насаждений и озеленению бирючины.

"Эти проекты стали возможны благодаря активному участию жителей, которые высказали свои пожелания и идеи. Мы продолжаем работать над улучшением качества жизни в нашем районе", - отметил аким Бостандыкского района Санджар Алин.

В Алматы активно развиваются проекты по улучшению городской инфраструктуры, и важную роль в этом процессе играет программа "Бюджет народного участия", с помощью которой каждый житель может непосредственно участвовать в преобразовании своего района, что делает город более комфортным и приятным для проживания.

Ранее мы рассказывали, что изменилось в Алматы в этом году. Также в Алматы показали, как благоустроили скверы и улицы Алмалинского района, включая пешеходную улицу Панфилова.