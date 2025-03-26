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Информацию о госпитализации детей из колонии в Алматинской области прокомментировали в упрздраве

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Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: kritdarat Atsadayuttmetee / Getty Images

Адвокат Айман Умарова заявила о заболевании 17 детей в женском исправительном учреждении №10 в селе Жауғашты Алматинской области. Информацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает NUR.KZ.

О ситуации в колонии в своем Instagram-аккаунте сообщила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, адвокат Айман Умарова. По ее словам, трое из 17 заболевших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а матерей-осужденных якобы не допускают к госпитализированным детям.

"Либо это отравление, либо инфекция — это надо выяснить", — заявила адвокат.

На ситуацию отреагировала детский омбудсмен Динара Закиева. Она сообщила, что связалась с МВД, и матери смогут увидеть своих детей. Также омбудсмен направила запрос в Минздрав о проверке санитарно-эпидемиологической службы.

В свою очередь, в Управлении здравоохранения Алматинской области опровергли информацию о массовом заболевании детей. По данным ведомства, с 22 по 23 марта трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение с диагнозом "энтеровирусная инфекция, дегидратация 0-1 степени".

"Один ребенок первоначально находился в отделении интенсивной терапии, затем переведен в инфекционное отделение. В настоящее время двое детей находятся в инфекционном отделении с матерями, один — с медицинской сестрой, так как его мать проходит лечение", — заявили в ведомстве.

В управлении здравоохранения отметили, что все дети в Доме ребенка прошли медицинское обследование, признаков энтеровирусной инфекции у них не выявлено. Врачи продолжают наблюдение за их состоянием.

Напомним, в середине марта президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая в Бурабае, поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях.

сходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа "Закон и Порядок", мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230806-informaciyu-o-gospitalizacii-detey-iz-kolonii-v-almatinskoy-oblasti-prokommentirovali-v-uprzdrave/