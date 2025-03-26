Пронесли шпаргалки и смартфоны: результаты ЕНТ 121 абитуриента аннулировали

В Министерство науки и высшего образования подвели промежуточные итоги трех недель мартовского ЕНТ - в ведомстве рассказали о выявленных нарушениях, передает NUR.KZ.

За три недели ЕНТ прошли около 88 тыс. абитуриентов. На текущий момент пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Максимальное количество баллов - 139. Такой результат пока у двух человек из Алматы и ВКО.

Средний балл составляет 65.

Также в министерстве сообщили, что из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% - на русском, и 100 человек - на английском.

Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика-Физика", которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию "Биология-Химия", 12,6% - "Творческий экзамен". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия-Физика", которую выбрали всего 105 человек.

Также в ведомстве рассказали о нарушениях - на данный момент результаты 121 человек были аннулированы:

43 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки;

55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования;

сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования.

В Миннауки также напомнили, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Мартовское ЕНТ продлится до 6 апреля.

Ранее сообщалось, что завершен прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ - заявки подали около 163 тысяч человек.

Также мы писали, что в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.