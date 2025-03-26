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Пенсии и пособия беспорядочно расходовали в Карагандинской области

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Овощи, яйца и деньги
Продукты питания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Карагандинской области в ходе проверок в Центрах оказания специальных социальных услуг выявили нарушения имущественных прав недееспособных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, пособия и пенсии в объеме 70% расходуются в соответствии с законодательством о госзакупках, а оставшиеся 30% средств расходовались опекуном самостоятельно лишь на основании решения комиссии, которая определяет потребность опекаемых без конкурентной ценовой политики.

"Беспорядочно и нерационально расходовались пенсии и пособия опекаемых лиц, а предметы первой необходимости (продукты питания и т.д.) закупались в два раза дороже от рыночной стоимости", - отметили в ведомстве.

Прокуратура Карагандинской области внесла представление об устранении нарушений в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Перед профильным министерством поставили вопрос о внесении изменений в действующие Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий от 25 мая 2023 года №174.

По результатам рассмотрения представления приняты меры по изменению действующих правил, которые уже находятся на согласовании заинтересованных государственных органов.

"Эти меры позволят защитить имущественные права и интересы недееспособных лиц по всей стране", - подчеркнули в прокуратуре Карагандинской области.

Ранее в Павлодаре пресекли факты приобретения городскими детскими садами продуктов питания по завышенным ценам. Так, один ясли-сад хотел приобрести молоко по цене 2 812 тенге за литр. Другой детский сад намеревался приобрести картофель по цене 1340 тенге за килограмм.

Свыше 1100 госучреждений в Казахстане (школы, детсады, больницы, детские дома и др.) закупали продовольствие по завышенной цене. Так, детский сад в Актюбинской области покупал гречку у предпринимателя с наценкой более 500%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230614-pensii-i-posobiya-besporyadochno-rashodovali-v-karagandinskoy-oblasti/