Пенсии и пособия беспорядочно расходовали в Карагандинской области

В Карагандинской области в ходе проверок в Центрах оказания специальных социальных услуг выявили нарушения имущественных прав недееспособных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, пособия и пенсии в объеме 70% расходуются в соответствии с законодательством о госзакупках, а оставшиеся 30% средств расходовались опекуном самостоятельно лишь на основании решения комиссии, которая определяет потребность опекаемых без конкурентной ценовой политики.

"Беспорядочно и нерационально расходовались пенсии и пособия опекаемых лиц, а предметы первой необходимости (продукты питания и т.д.) закупались в два раза дороже от рыночной стоимости", - отметили в ведомстве.

Прокуратура Карагандинской области внесла представление об устранении нарушений в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Перед профильным министерством поставили вопрос о внесении изменений в действующие Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий от 25 мая 2023 года №174.

По результатам рассмотрения представления приняты меры по изменению действующих правил, которые уже находятся на согласовании заинтересованных государственных органов.

"Эти меры позволят защитить имущественные права и интересы недееспособных лиц по всей стране", - подчеркнули в прокуратуре Карагандинской области.

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