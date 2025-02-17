Картофель по 1340 тенге за килограмм собирался купить детсад в Павлодаре

В Павлодаре пресекли факты приобретения городскими детскими садами продуктов питания по завышенным ценам, а именно молока и картофеля, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на портале государственных закупок ясли-сад №23 опубликовал объявление о приобретении 18 тыс. литров молока за 50 620 500 тенге, то есть по 2 812 тенге за литр.

Отмечается, что средняя цена молока с аналогичными характеристиками (жирностью 2,5%) составляет 345 тенге/литр.

"Приобретение ясли-садом №23 молока по цене 2 812 тенге за литр повлекло бы за собой чрезмерное и необоснованное расходование бюджетных средств в размере 44 410 500 тенге", - уточнили в прокуратуре Павлодарской области.

В другом случае ясли-сад №102 намеревался приобрести картофель массой 14 520 кг на общую сумму 19 455 783,6 тенге, или за 1340 тенге за килограмм.

"Тогда как в магазинах города картофель реализовывается по 120 тенге за килограмм (социальная цена) и 380 тенге", - отметили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что свыше 1100 госучреждений в Казахстане (школы, детсады, больницы, детские дома и др.) закупали продовольствие по завышенной цене. Так, детский сад в Актюбинской области покупал гречку у предпринимателя с наценкой более 500%.

Факты необоснованного роста цен на продукты питания в общеобразовательных организациях области Ұлытау обнаружили сотрудники АФМ. Так, в 12 детских садах Жезказгана по завышенной стоимости закупали сахар, яйца, гречу, хлеб и кефир.