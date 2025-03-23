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Беспилотники задействовали в поисках пропавших в горах Алматинской области подростков

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Вид на горы Алматы
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматинской области в горах села Каргалы заблудились четверо рыбаков, среди которых трое подростков. Их нашли спасатели и благополучно доставили в населенный пункт, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, вечером 22 марта на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о пропаже группы рыбаков.

По информации спасателей, рано утром пятеро человек отправились в горы села Каргалы вдоль реки Узын-Каргалы. Однако к вечеру только один из них смог самостоятельно вернуться. Местонахождение остальных четверых – одного взрослого и троих подростков – оставалось неизвестным.

Для поисков были задействованы три спасателя, три единицы техники, два беспилотных летательных аппарата, два кинологических расчёта и два спутниковых телефона. В результате поисковой операции рыбаков обнаружили на открытой территории в 15 км выше плотины Узын-Каргалы.

По данным ДЧС, состояние потерявшихся стабильное, медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели помогли группе безопасно спуститься и доставили их в населённый пункт.

Напомним, в январе спасатели успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области. Пропавший турист был найден с помощью вертолета "Казавиаспаса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230191-bespilotniki-zadeystvovali-v-poiskah-propavshih-v-gorah-almatinskoy-oblasti-podrostkov/