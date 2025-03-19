Огромная яма глубиной в несколько метров образовалась на тротуаре в Актобе (видео)

Вчера, 18 марта, в Актобе на тротуаре перед светофором обвалилась земля - образовался огромный провал. Ситуацию прокомментировали в акимате, передает "Диапазон".

Яма глубиной в несколько метров образовалась у светофора на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Мустафы Шокая. Как пишет издание, земля понемногу продолжает осыпаться.

Полицейские оцепили участок, чтобы никто не пострадал. Близко подходить запретили из соображений безопасности – обвал может продолжиться.

В ситуационном центре тоже сообщили, что яму огородили.

Как поясняют в городском акимате, на данном участке проходит водоотводная ливневка, принимающий талые воды из Береке и микрорайона Батыс-2.

"Она был построен в 2012 году для защиты города от паводковых вод. Через этот канал стекают талые воды. За 13 лет эксплуатации в нем образовались повреждения.

Сейчас участок огорожен. Восстановительные работы начнутся завтра (19 марта - прим. ред.)", - рассказала пресс-секретарь акимата Актобе Айгуль Байменова.

Напомним, в прошлом году в Алматы из-за переувлажнения грунта часть дороги в Медеуском районе обвалилась, были частично повреждены инженерные сети.

Позже в Западно-Казахстанской области из-за паводка обвалилась часть дорожного полотна. Один из очевидцев рассказал, что в яму провалилась ехавшая по дороге машина.