"Саботаж?": аким Экибастуза заявил, что не позволит манипулировать общественным настроением

Аким Экибастуза Аян Бейсекин призвал не манипулировать общественным настроением. Он заявил, что перед правоохранительными органами поставлены задачи объективного расследования сложившейся ситуации, передает NUR.KZ.

"Саботаж или реальная неисправность механизмов?

С 5 марта 2025 года 10 пассажирских лифтов в домах по улицам Энергетиков, 118, Сатпаева, 37/3, Торайгырова, 110, Торайгырова, 114/1, Энергетиков, 116/2 перестали функционировать в связи с необходимостью текущего ремонта, связанного, по предварительной причине, с неисправностью плат управления", - написал на своей странице в Instagram аким Экибастуза.

По его словам, обслуживающей организацией (ТОО "ПавлодарЛифтРемонт") также заявлены сведения о задолженности жителей за техническое обслуживание в размере около 2,5 млн тенге.

В связи со сложившейся ситуацией Аян Бейсекин поручил отделу жилищной инспекции совместно с балансодержателем - отделом экономики и финансов - незамедлительно провести собрания с жителями данных домов, включая поквартирные обходы. Кроме того, он лично произвел объезд домов, где простаивало лифтовое оборудование.

"По итогам выезда перед руководством обслуживающей организации поставлена задача принять все возможные меры по запуску оставшихся лифтов в максимально короткие сроки, в противном случае предупредил о самых жестких мерах в рамках действующего законодательства. На текущий момент все простаивавшие лифты запущены.

Тем не менее, задачи объективного расследования поставлены перед правоохранительными органами.

Вместе с тем к жителям, имеющим задолженности по коммунальным услугам, также есть обоснованные претензии. Отраслевым службам поручено провести соответствующий мониторинг и принять меры к должникам вплоть до вручения уведомлений о выселении.

Манипулировать общественным настроением, используя свое монополистическое положение, мы не позволим никому, поэтому ход расследования будет находиться на моем личном контроле", - заявил градоначальник.

В декабре прошлого года аким Экибастуза Аян Бейсекин посетил ясли-сад №28 из-за жалоб от родителей на холод в некоторых помещениях и поручил восстановить температурный режим.

Также он пожаловался, что злоумышленники в разных мессенджерах пользуются его именем и просят у казахстанцев перевести деньги. Градоначальник попросил не реагировать и не вступать в переписку с номерами, где указаны его фото и личные данные.