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Скончалась первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева

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Қазақ тілінде оқу
Наталья Жумадилдаева
Наталья Жумадилдаева. Фото: facebook/Гани Бейсембаев

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил о кончине первого вице-министра просвещения Казахстана Натальи Жумадильдаевой. Ей было всего 59 лет, передает NUR.KZ.

"Сегодня с глубокой скорбью мы узнали о кончине нашей коллеги, первого вице-министра просвещения РК Натальи Жумадильдаевой", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, Наталья Жумадильдаева начинала свою карьеру как учитель начальных классов, затем работала директором школы, заместителем руководителя городского отдела образования Кызылорды, была депутатом мажилиса парламента VI созыва и возглавляла департамент дошкольного образования министерства просвещения.

"Уход таких профессионалов из сферы образования – невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Натальи Васильевны", — отметил министр.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Наталья Жумадильдаева родилась 29 марта в 1965 году в городе Темиртау Карагандинской области. Она окончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности "Учитель французского языка и литературы".

Согласно информации на сайте Минпросвещения РК, трудовой путь Жумадильдаева начала в 1987 году учителем начальных классов.

С 2004 по 2013 год работала директором средней школы №112 и № 23 имени Ж. Кизатова города Кызылорда.

С 2013 по 2015 год – заместитель начальника городского отдела образования города Кызылорда.

С 2015 по 2016 год – директор Дома школьников и юношей города Кызылорда.

С 2016 по 2021 год – депутат мажилиса VI созыва.

С 2021 по 2022 год – советник председателя правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

С 2022 по 2023 год – директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК.

В сентябре 2023 года Наталья Жумадильдаева была назначена на должность первого вице-министра просвещения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228345-skonchalas-pervyy-vice-ministr-prosveshcheniya-kazahstana-natalya-zhumadildaeva/