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Наталья Жумадильдаева назначена первым вице-министром просвещения

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Наталья Жумадильдаева
Наталья Жумадильдаева. Фото: t.me/KZgovernment

Наталья Жумадильдаева назначена на должность первого вице-министра просвещения, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

"Постановлением правительства РК Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена первым вице-министром просвещения", - говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Наталья Жумадильдаева родилась 29 марта в 1965 году в городе Темиртау Карагандинской области. Она окончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности "Учитель французского языка и литературы".

Согласно информации на сайте Минпросвещения РК, трудовой путь Жумадильдаева начала в 1987 году учителем начальных классов.

С 2004 по 2013 год работала директором средней школы №112 и № 23 имени Ж. Кизатова города Кызылорда.

С 2013 по 2015 год – заместитель начальника городского отдела образования города Кызылорда.

С 2015 по 2016 год – директор Дома школьников и юношей города Кызылорда.

С 2016 по 2021 год – депутат мажилиса VI созыва.

С 2021 по 2022 год – советник председателя правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

С 2022 по 2023 год – директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2036642-natalya-vasilevna-naznachena-pervym-vitse-ministrom-prosvescheniya/

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