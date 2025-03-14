"Шанс низкий": девочка родилась со сложным пороком сердца в Талдыкоргана

Годовалая Айлин Сейтхан из Талдыкоргана родилась со сложным пороком сердца. Шанс на спасение малышки есть и стоит он более 30 млн тенге, передает NUR.KZ.

Айлин - младшая дочь в многодетной семье. Диагноз "Тетрада Фалло" (так называемый синий порок сердца, сочетающий четыре аномалии развития) ей поставили внутриутробно, на 34 неделе беременности.

Маму Айлин направили на обследование в Алматы, где она и родила. Через час после родов, говорит женщина, дочь начала задыхаться, ее положили в реанимацию и провели операцию по установке зонда. Операция прошла неудачно, потому через два дня девочке повторно провели установку зонда.

"После выписки нам было рекомендовано приехать через 6 месяцев на очередную операцию. Каждый месяц мы ходили на профосмотр. Когда подошло время ехать на операцию, нам в ней отказали и отправили в Астану. В ноябре 2024 года Айлин сделали зондирование - и после этого, по результатам обследования, нам отказались делать операцию, так как у ребенка была очень низкая сатурация и тонкие вены.

Со слов врачей, малышке требуется очень сложная операция - высок шанс того, что ребенок может погибнуть на операционном столе. Шанс выживаемости очень низкий. Мы вынуждены были искать клинику в других странах, где которые специализируются на проведении подобных операций на сердце таким маленьким пациентам", - говорит мама девочки, Аяулым Алтай.

Подобные операции проводят в Турции, но на это нужно 33 900 000 тенге. Для семьи эта сумма непосильна - работает только глава семьи, который трудится сварщиком в автопарке.

"Дорогие земляки, пожалуйста, помогите нам спасти дочь", - заключила мама.

Реквизиты:

4400 4302 4921 4211

Калдыбаев Жасулан Сейтханович (папа)

АО Кaspi Bank

CASPKZKA

KZ96722C000033745214

Тел.: + 7 778 225 37 90, Жасулан К.