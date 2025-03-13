Скандальное видео с учителем и детьми в медресе прокомментировали в ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана прокомментировало скандальное видео из Сарыагаша с учителем и детьми в медресе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

В ведомстве подчеркнули, что мечеть - это дом поклонения, духовный центр, где собирается верующая община, священное место, место воспитания, а пришедший в дом поклонения человек должен соблюдать этикет мечети.

"Инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе. В связи с этим, Духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму мечети за действия, вызвавшие общественное недовольство в священном месте", - заявили в ДУМК.

Духовное управление мусульман Казахстана призвало мусульман страны не повышать голос в домах поклонения, не допускать непристойных действий, не устраивать ссор.

"Мы призываем посетителей мечети максимально соблюдать этикет мечети", - добавили в ДУМК.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором дети делают массаж ног учителю медресе в Туркестанской области. В управлении образования региона прокомментировали кадры -там заявили, что провели проверку после публикации видео. В ведомстве подтвердили, что ролик был снят в медресе имени Сатыбалды Абишулы, но на кадрах - не ученики медресе.

"На видео читающий наставления главный учитель медресе Абдужаппар Сманов со своими внуками. Внуки, чтобы получить благословение дедушки, часто показывают любовь и уважение к нему таким образом (делая массаж - прим. ред.)", - заявили в управлении.