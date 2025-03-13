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Дом школьников на месте старого здания построили в Алматы

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Дом школьников
Дом школьников. Фото: акимат Алматы

В Алматы построили современный Дом школьников на месте старого здания. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для создания современных условий с целью дополнительного обучения и развития детей ранее было принято решение о сносе старого здания Дома школьников на улице Вахтангова, построенного еще в 1964 году.

На его месте возведено новое здание, соответствующее всем современным стандартам. В апреле планируем открыть для наших детей", - сказал Ерболат Досаев.

Дом школьников
Дом школьников. Фото: акимат Алматы

Кроме того, отвечая на вопрос жительницы о судьбе заброшенного сквера, находящегося неподалеку от Центрального стадиона, аким рассказал, что на его месте будет построен Молодежный театр Алматы. На его территории также будет располагаться сквер, будет предусмотрено и место сбора при землетрясениях.

Дом школьников
Дом школьников. Фото: акимат Алматы

Досаев сообщил, что проект уже готов и будет презентован алматинцам.

Напомним, сегодня Досаев рассказывал о том, что в мае начнутся работы по благоустройству трех общественных пространств: КЦДС "Атакент", зеленой зоны севернее парка "Южный" и сквера в микрорайоне Нур-Алатау. Также будет проведен ремонт фонтанов на Площади Республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227632-dom-shkolnikov-na-meste-starogo-zdaniya-postroili-v-almaty/