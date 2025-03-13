"Больше доверяю, чем мужчинам": Досаев высказался о своих подчиненных-женщинах
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Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос жительницы Бостандыкского района о представленности женщин в акимате, передает корреспондент NUR.KZ.
"В Алматы, я считаю, мы самые уникальные. У меня два акима района из восьми районов являются женщинами - нигде такого нет. Начальники управлений - женщины, мой заместитель - Асем Бековна (Нусупова - прим. ред.). Конечно, я хотел бы еще нарастить (количество женщин в штате - прим. ред.).
Конечно, у нас идеального гендерного пока равенства нет, но я считаю, что и в работе в акимате на ведущих позициях находятся женщины. Я больше им доверяю, чем мужчинам, честно скажу. Потому что они надежные", - рассказал аким во время встречи с населением Бостандыкского района.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227568-bolshe-doveryayu-chem-muzhchinam-dosaev-vyskazalsya-o-svoih-podchinennyh-zhenshchinah/