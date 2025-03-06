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"Наравне с мужчинами выполнять боевые задачи": женщины-военные врачи рассказали о своей службе

Опубликовано:

Врачи
Врачи. Коллаж: NUR.KZ

Женщины в армии Казахстана всегда были не только символом силы и решимости, но и примером того, как важно следовать своему призванию, независимо от гендерных стереотипов, передает NUR.KZ.

Женщины-врачи в вооруженных силах Казахстана играют важную роль в обеспечении здоровья военнослужащих, оказывая помощь и поддерживая медицинское обслуживание на высоком уровне. Многие из них прошли долгий путь, чтобы работать в профессии, где их труд и профессионализм ценятся наравне с мужским.

Мы поговорили с теми, кто ежедневно выполняет свою работу с высоким профессионализмом и ответственностью - женщинами-врачами казахстанской армии.

"Помню глаза матери, благодарной за спасение сына"

Назгуль Калкаева - полковник медицинской службы, ведущий терапевт Главного военного клинического госпиталя Минобороны Казахстана. Она имеет несколько наград - "За вклад в здравоохранение", "Мінсіз қызметі үшін" III, II, I степени.

В медицину Назгуль Калкаева пришла по примеру родителей - папа служил военным врачом, а мама выбрала профессию акушера-гинеколога. О карьере медработника в армии Назгуль мечтала с детства, а потому перед тогда еще выпускницей школы не стоял вопрос выбора профессии. Он был очевидным.

Назгуль Калкаева
Назгуль Калкаева. Фото: из личного архива

"В медицину я пришла по примеру папы, который всегда проявлял доброту и сострадание ко всем, кто обращался к нему за помощью - будь-то простой солдат или старший офицер. Он привил мне уважение к символу медицины - белому халату, и всегда говорил - "дочка, если человек обратился, не проходи мимо, помоги".

Для меня врач - высокое звание. За годы работы я не просто достигла профессионализма, но и могу обучать молодых специалистов, являясь наставником в Медицинском университете Астаны.

Кроме того, я прошла все этапы службы - от звания лейтенанта до полковника медицинской службы, и хочу отметить, что именно эти два события стали самыми главными в моей жизни. Когда я получила свое первое звание, только начиная свой путь, это был очень трогательный момент. Папа произнес напутственные слова, а я делилась радостью с окружающими. Не менее важным было и получение звания полковника", - вспоминает Назгуль Калкаева.

Впрочем, особое внимание доктора уделено пациентам - ведь каждый случай излечения, особенно, тяжело больных людей, для нее становится победой.

Назгуль Калкаева
Назгуль Калкаева. Фото: из личного архива

"Наши пациенты - это военнослужащие. Все усилия медицинского состава госпиталя направлены на сохранение здоровья военнослужащих. Это и лечение, и профилактика, реабилитация, а также военно-врачебная экспертиза.

Когда пациенты выздоравливают, я испытываю профессиональное счастье. Например, был случай, когда молодого пациента привезли с полигона - у него развилась острая почечная недостаточность. Надежды было мало, но благодаря совместным усилиям врачей нам удалось запустить почки после нескольких сеансов гемодиализа. Я помню, как его мама благодарила нас, а потом пригласила на его свадьбу. Я до сих пор помню глаза матери, благодарной за спасение сына", - вспоминает Назгуль Калкаева.

Одним из сложных периодов оказалась пандемия коронавируса - тогда военным медикам, как и другим врачам, пришлось буквально жить на работе.

"Я вела тяжелобольных наряду с реаниматологами. Осложняло ситуацию то, что поступление пациентов носило массовый характер. И многие из них были в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся уже в кислородной терапии.

Было очень сложно, протоколы постоянно обновлялись, их нужно было изучать и проводить занятия с врачами. Менялись штаммы - и приходилось менять тактику. Но нам помогло то, что мы индивидуально подходили к каждому пациенту. К сожалению, были и летальные исходы, но это мы не в силах были изменить. Мы прилагали все усилия", - делится врач.

Большую роль сыграла командная работа и умение мобилизоваться. Такой опыт, делится Назгуль, остается в душе каждого медработника.

Назгуль Калкаева
Назгуль Калкаева. Фото: из личного архива

Для военных врачей работа в команде, дисциплина и четкое, слаженное выполнение указаний руководства особенно важно - ведь от этого зависит результат лечения пациента. Однако немалое значение для успешной терапии имеет и настрой больного. Также Назгуль Калкаева отмечает возможности и ресурсы человеческого организма.

"Так как я работаю в терапевтическом направлении, то у нас часто тяжелые случаи - это патологии органов дыхания, например, тяжелые пневмонии. Здесь очень важно вовремя сориентироваться в плане диагностики и тактики лечения, чтобы этот пациент как можно быстрее вышел из тяжелого состояния.

Бывает, когда не видишь результат, опускаются руки. Но помогает понимание того, что ты не один - создается консилиум и тогда вместе с коллегами принимается решение, как помочь человеку", - говорит доктор.

По ее словам, работа приносит удовлетворение тем, кто неслучайно попал в медицину. Помимо этого, возможность передать опыт своим младшим коллегам тоже имеет большое значение.

"Мы все работаем на благо и здоровье военнослужащих нашей страны", - заключила Назгуль Калкаева.

"Восхитила самоотверженность врачей"

Полина Маношкина, сержант Военного госпиталя города Тараза, тоже имеет несколько наград. Среди них - "Жауынгерлік ерлігі үшін", "Ел қорғаны", "Мінсіз қызметі үшін" III, II, I степени.

Она вспоминает, что тоже с детства мечтала связать свою жизнь с медициной.

Полина Маношкина
Полина Маношкина. Фото: из личного архива

"Я мечтала быть медицинской сестрой; моими любимыми игрушками были детские наборы доктора, а куклы были измазаны зеленкой. В школьные годы, когда ученики получали дополнительные обязанности, например, староста или ответственный за чистоту доски, я была медиком класса.

В самодельной белой сумочке через плечо с красным крестиком лежали зеленка, бинт, вата. В случае небольших ссадин я делала обработку и накладывала повязку", - вспоминает Полина Маношкина.

Придя в медицину уже во взрослом возрасте, она столкнулась с более серьезными вызовами.

Полина Маношкина
Полина Маношкина. Фото: из личного архива

"Я была удивлена возможностям человеческого организма, терпеливости людей и способности организма восстанавливаться после тяжелых травм и операций, возвращаться к жизни, казалось бы, из безвыходного положения.

Восхитила самоотверженность врачей, медсестер которые порой возвращают пациентов буквально с того света; их самоотдача, милосердие вера и высокий профессионализм", - делится сержант.

Она отмечает, что в профессии медика, а тем более, военного, основной вызов - это постоянная готовность в любое время дня и ночи выполнить поставленную задачу - оказать медицинскую помощь профессионально и качественно.

Полина Маношкина
Полина Маношкина. Фото: из личного архива

"Важность медицинской службы в армии неоспорима, ведь мы, военные медики, возвращаем , сохраняем здоровье, а порой и жизнь военнослужащим. Военные медики занимаются не только лечением заболеваний, но и их профилактикой, а здоровые, крепкие военнослужащие являются основой боевой готовности нашей армии", - делится Полина Маношкина.

Конечно, такая высокая ответственность предполагает полную отдачу своему делу. А справляться с эмоциональными и физическими нагрузками в работе помогает дружный коллектив.

"Каждый член коллектива профессионально и добросовестно выполняет свои служебные обязанности, поэтому нашему коллективу все по плечу. У нас есть психолог, который помогает справляться с эмоциональным напряжением", - отмечает сержант.

Полина Маношкина
Полина Маношкина. Фото: из личного архива

Ну а после работы Полину ждет семья, которая помогает отвлечься от мыслей о службе. К слову, ее супруг - подполковник в отставке. В свободное время семья выезжает на рыбалку, а кроме того, Полина любит заниматься разведением цветов - такое хобби успокаивает и умиротворяет.

"Молодым девушкам хочу дать совет: идите смело и уверенно к своей цели; воплощайте в жизнь свои желания. Воинская служба, хоть и непростая и сопряжена с некоторыми трудностями, но очень интересна и познавательна", - заключила сержант.

"Могу наравне с мужчинами выполнять боевые задачи"

Аймира Чалабаева - сержант Военного госпиталя поселка Гвардейский. Она была признана лучшим специалистом "Әскер тарланы" в номинации "Абзал жан".

Как и ее коллеги, Аймира хотела стать врачом с детства. На то была своя причина - бабушка была больна, и тогда еще маленькая Аймира, видя страдания, мечтала ее вылечить.

Аймира Чалабаева
Аймира Чалабаева. Фото: из личного архива

"Это осталось в моей памяти и стало моим первым шагом к медицине. Военное направление я выбрала осознанно - когда пришла первый раз в военный госпиталь и увидела военную форму, то просто влюбилась в нее. Ощутила, знаете, такую дисциплину, силу. И я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься.

Военный госпиталь - это место, где не просто лечат, а спасают жизни в самых сложных, критических ситуациях. Я горжусь тем, что несу службу в военном госпитале, потому что наши медики не раз спасали людей из критического состояния. Труд военных медиков действительно важен", - говорит Аймира Чалабаева.

Она отмечает, что в госпиталь приходят не только сами военнослужащие, но и их семьи, пенсионеры, ветераны. И к каждому нужен особый подход.

Аймира Чалабаева
Аймира Чалабаева с сыном. Фото: из личного архива

"Мы несем двойную ответственность - мы принимали клятву Гиппократа, когда выбрали профессию медика. А второе - мы присягали Родине. Поэтому мы не имеем права на ошибку", - заявляет сержант.

Присяга стала для нее самым трогательным моментом.

"Я до сих пор помню, как читала текст. Каждое слово военной присяги меня вдохновляло. А когда все закончилось, мне вручили первый букет цветов в моей военной карьере. Это было так неожиданно и приятно, волнительно и очень трогательно. До сих пор вспоминаю этот день с улыбкой", - делится Аймира Чалабаева.

Сложным периодом, говорит она, было начало воинской службы, когда Аймиру назначили старшей медсестрой. Ей приходилось не только выполнять свои обязанности, но и координировать работу других - более опытных - медицинских сестер. Военнослужащая называет это вызовом самой себе, с которым, впрочем, она успешно справилась.

Аймира Чалабаева
Аймира Чалабаева. Фото: из личного архива

Ну а самым необычным опытом она называет первый выход на полигон - это стало настоящим испытанием.

"Когда я совершила свой первый боевой выстрел, почувствовала, насколько велика ответственность военного медика. Это был момент, когда я осознала, что могу наравне с мужчинами выполнять боевые задачи и быть полезной не только в госпитале, но и в полевых условиях", - делится медик.

Аймира Чалабаева
Аймира Чалабаева с сыном. Фото: из личного архива

Она уверяет - медицина в армии не стоит на месте. Цифровизация упростила многие процессы - теперь нет длинных очередей, а диагностика стала быстрее и точнее. Внедряются новые технологии, что позволяет спасать жизни и здоровье пациентов.

Будущим врачам Аймира Чалабаева советует учиться и постоянно развиваться. В деле важен профессионализм, считает она, и конечно же, дисциплина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225375-naravne-s-muzhchinami-vypolnyat-boevye-zadachi-zhenshchiny-voennye-vrachi-rasskazali-o-svoey-sluzhbe/