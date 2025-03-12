Массовое увольнение акмолинских пожарных: в правительстве отреагировали на ситуацию

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию о массовом увольнении пожарных в Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили о случае в Шортандинском районе Акмолинской области, где спасатели массово написали заявления об увольнении в поддержку своего руководителя.

Журналисты поинтересовались позицией Ермека Кошербаева по этому вопросу. Вице-премьер в ответ сообщил, что нужно провести проверку по данному факту.

"Если это действительно так, то людей необходимо привлекать к ответственности в соответствии с нормами законодательства. Не имеет значения, в каких органах и организациях это происходит. Даже если в частных - все должно делаться в соответствии с законодательством.

Считаю, что внутренняя безопасность самого министерства с этим разберется, и будут приняты меры. Если будет заявление в правоохранительные органы, они также примут меры. Думаю, руководство МЧС обратит на это внимание, кардинальных каких-то решений, увольнений не будет. Все приведут в норму", - сказал он.

Накануне сообщалось, что весь личный состав отдела по ЧС Шортандинского района Акмолинской области написал заявления об увольнении. В регион выехала комиссия МЧС.

Это случилось после того, как спасатели узнали о снятии с занимаемой должности их руководителя. Сам руководитель отдела по ЧС Шортандинского района Ербол Аубакиров сообщил, что на сегодняшний день все нормализовалось и все работают в штатном режиме.

Инцидент произошел после того, как Аубакирову сказали писать рапорт на увольнение из-за неисполнения определенных поручений отделом в режиме конференц-связи. Сотрудники, услышав об этом, не стали ждать, и уже на следующее утро поддержали своего руководителя заявлениями об увольнении.

В МЧС сообщили, что для детального изучения ситуации в Шортандинский район выехала комиссия МЧС.