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Спасатели написали массовые заявления об увольнении в районе Акмолинской области

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Спасатели в Акмолинской области
Спасатели. Фото: ДЧС Акмолинской области

Весь личный состав отдела по ЧС Шортандинского района Акмолинской области написал заявления об увольнении. В регион выехала комиссия МЧС, передает Kazinform.

По данным агентства, спасатели Шортандинского района написали заявления на увольнение после того, как узнали о снятии с занимаемой должности их руководителя. Сам руководитель отдела по ЧС Шортандинского района Ербол Аубакиров сообщил, что на сегодняшний день все нормализовалось и все работают в штатном режиме.

"Да, не отрицаю, изначально все написали заявления на увольнения. По штату у нас 27 сотрудников", - поделился Ербол Аубакиров.

По его словам, инцидент произошел после того, как ему сказали писать рапорт на увольнение из-за неисполнения определенных поручений отделом в режиме конференц-связи. Сотрудники, услышав об этом, не стали ждать, и уже на следующее утро поддержали своего руководителя заявлениями об увольнении.

"Просто были очень сжатые сроки, мы хотели попросить немного больше времени на реализацию", - добавил руководитель.

В пресс-службе МЧС сообщили, что проводится всестороннее выяснение всех обстоятельств. Для детального изучения ситуации в Шортандинский район выехала комиссия МЧС Казахстана во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым.

"На данный момент начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района продолжает выполнять свои обязанности, а личный состав пожарной части продолжают нести караульную службу. Вопрос об угрозе увольнения, ставший поводом для обсуждений в социальных сетях, не имеет под собой подтвержденной основы.

МЧС Казахстана открыто к диалогу и при завершении проверки предоставит дополнительные комментарии. Ситуация находится под контролем, и все действия ведомства направлены на объективное рассмотрение фактов и соблюдение законности", - добавили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году мы писали, какую среднюю зарплату получали спасатели в Казахстане по время паводков - выплаты менялись в зависимости от условий и графика работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227164-spasateli-napisali-massovye-zayavleniya-ob-uvolnenii-v-rayone-akmolinskoy-oblasti/