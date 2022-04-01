Токаев обсудил вопросы развития казахской культуры с дочерью Нургисы Тлендиева

Касым-Жомарт Токаев и Динара Тлендиева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителем оркестра "Отырар сазы" Динарой Тлендиевой. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития казахской культуры.

Динара Тлендиева проинформировала президента о деятельности и дальнейших планах государственного академического фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы".

В частности, она рассказала о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах.

Отдельное внимание было уделено предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963138-tokaev-prinyal-rukovoditelya-orkestra-otyrar-sazy-dinaru-tlendievu/