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КБТУ вернули в собственность государства в Алматы

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Қазақ тілінде оқу
Здание КБТУ
Здание КБТУ. Фото: КБТУ

КБТУ вернули в собственность государства, информация об этом появилась на портале депозитария финансовой отчетности Минфина Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В информации на сайте отмечается, что новым владельцем КБТУ является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Как отмечается в информации о КУВА, единственным ее учредителем и участником которой является правительство Казахстана.

При этом в графе "выбытие" значится в качестве бывшего владельца Общественный фонд "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

Напомним, ранее сообщалось, что пожар произошел в КБТУ в Алматы. Так, первое сообщение о тушении пламени прибывшими на место силами МЧС было опубликовано в 22:10. На месте работали 59 пожарных и 16 единиц техники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225406-kbtu-vernuli-v-sobstvennost-gosudarstva-v-almaty/