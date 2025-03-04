Житель Актау вернул 1,3 млн тенге за золотые часы

Житель Актау обратился за помощью в компетентный орган, чтобы вернуть продавцу золотые часы стоимостью 1,3 млн тенге, которые не устроили его по качеству, передает Lada.kz.

Житель Актау приобрел в магазине ювелирных изделий золотые часы стоимостью 1,3 миллиона тенге. После тщательного осмотра аксессуара дома он понял, что часы не соответствуют ожидаемому качеству.

Мужчина попытался вернуть товар в магазин и получить свои деньги обратно. Однако продавец отказался отменить дорогую покупку.

Тогда потребитель обратился с заявлением в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Продавец был вынужден вернуть средства и забрать товар, так как в этом случае закон был на стороне покупателя.

Специалисты разъяснили, что в соответствии со статьей 7 Закона "О защите прав потребителей" потребители имеют право на обмен или возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества.

Как рассказали в департаменте, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара.

Если продавец товара не является его изготовителем, то покупатель вправе выбрать, кому предъявить претензии - продавцу либо изготовителю. Итогом такой претензии могут стать:

возмещение расходов на устранение недостатков товара;

замена на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжение договора и возврат уплаченной за товар суммы.

Специалисты напоминают, что в случае выявления брака необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. Если тот отказывается решать проблему, то нужно направиться в департамент торговли и защиты прав потребителей.

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