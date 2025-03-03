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Динара Закиева: Воспитанники детдома в Алматы останутся в прежнем здании

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Детский дом в Алматы
Детский дом в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Воспитанники, проживающие в детском доме "Баганашыл" в Алматы, которых ранее планировали перевезти в Қонаев, останутся в этом же здании, передает NUR.KZ. Об этом в Instagram сообщила Динара Закиева.

Динара Закиева сообщила, что находится на встрече воспитанников детского дома с акимом Алматинской области, и по итогам встречи принят ряд решений.

"Дети, проживающие в детском доме Баганашыл, остаются в этом же детском доме. Новое здание предоставят для детей интерната им. Нусипбаева (ранее писала о сложном положении и отсутствии условий для детей там)", - сообщила Динара Закиева, опубликовав Stories в Instagram.

Отмечается, что один из корпусов нового здания в Алматинской области планиурется предоставить ЦАН, куда будут принимать детей, поступающих со всех районов области, чтобы не везти в город.

Более подробную информацию по этому решению предоставит, по данным Закиевой, местный акимат.

Напомним, ранее в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы, которых, по их словам, хотят переселять в Қонаев.

На защиту детей и их прав встала известный юрист Анна Чернова, которая заявила, что детей пытаются выселить в недостроенное здание без каких-либо коммуникаций.

Позже ситуацию прояснили в акимате Алматинской области, подтвердив планы местных властей по переселению воспитанников детского дома из Алматы в Қонаев. Сообщалось, что 3 марта несколько воспитанников детдома встретятся с акимом Алматинской области и им продемонстрируют условия проживания в новом здании.

Здесь же накануне опровергли слухи в Сети о продаже земельного участка в Алматы, откуда собирались перевозить детей из детдома, якобы аффилированным лицам.

Отметим, что ранее Закиева поднимала вопрос об "ужасных условиях" проживания детей в школе-интернате им. И. Нусупбаева в Алматинской области, кому сегодня и решено предоставить новое здание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225051-vospitanniki-detdoma-v-almaty-ostanutsya-v-prezhnem-zdanii-dinara-zakieva/