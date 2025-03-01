Президент поздравил казахстанцев еще с одним праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев еще с одним праздником - Днем благодарности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу.

Единство и сплоченность, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъемлемой частью нашей общенациональной идентичности.

Нынешний год ознаменован 30-летним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана, которая все это время вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в нашем обществе.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ. Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества.

Благодарю всех соотечественников за честный и самоотверженный труд на благо Родины

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - обратился президент Казахстана.

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан. Президент отметил, что это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.