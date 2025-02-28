Аэропорт Алматы показал инструмент, который поможет снизить задержки рейсов

В аэропорту Алматы рассказали о введении в эксплуатацию инновационной станции противообледенительной обработки, которая поможет бороться с задержками рейсов, передает NUR.KZ.

Как сообщили в аэропорту, это позволит повысить эффективность и безопасность зимних операций.

Станция противобледенительной обработки. Фото: Аэропорт Алматы

"Новейшая противообледенительная станция значительно ускоряет процесс заправки машин противообледенительной жидкостью. Станция позволяет одновременно заправлять четыре единцы транспорта, сокращая время заправки до 5 минут на каждую.

Кроме того, аэропорт увеличил свои запасы противообледенительной жидкости почти в два раза, что гарантирует бесперебойную работу в пиковые зимние периоды", - сообщили в аэропорту.

Техника для противобледенительной обработки. Фото: Аэропорт Алматы

Также отмечается, что сотрудники воздушной гавани прошли специальное обучение по проведению противообледенительных операций, чтобы обеспечить соблюдение высочайших стандартов качества и безопасности.

Станция противобледенительной обработки. Фото: Аэропорт Алматы

"В целях обеспечения безопасных и эффективных операций для авиакомпаний и пассажиров в сложных погодных условиях, Международный аэропорт Алматы продолжает работать над улучшением сервисов и внедрением инновационных решений", - заключили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, этой зимой в аэропорт Алматы неоднократно задерживались рейсы. В воздушной гавани сообщали, что рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов.

Станция противобледенительной обработки. Фото: Аэропорт Алматы