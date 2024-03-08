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Женский день 8 марта: как он появился и зачем он нужен? Семь неочевидных фактов

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Митинг феминисток
Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Международный женский день 8 марта — один из самых любимых и массово отмечаемых праздников в России, хотя его содержание претерпело метаморфозу: из идеологического чествования женщины — передовика производства и активистки — он превратился в день любви и семейных ценностей.

За пределами постсоветского пространства он менее популярен, хотя слышали о нем многие, и он признан ООН в качестве памятной даты.

Но для чего придумали отмечать этот день, и почему именно 8 марта? Что это - праздник или, скорее, протест? И как насчет Международного дня мужчин? Мы постарались дать ответы на все эти вопросы.

1. С чего все началось?

Как и 1 Мая, праздник 8 марта вырос из рабочего движения и имеет американские корни.

В 1908 году 15 тысяч женщин в Нью-Йорке вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса (в большинстве штатов женщины обрели его в 1920 году, когда была принята 19-я поправка к Конституции США). На следующий год Американская социалистическая партия предложила сделать последнее воскресенье февраля Днем трудящихся женщин.

В августе 1910 года известная деятельница германской социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию.

Около ста участниц из 17 стран поддержали идею единогласно.

В 1911 году его впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.

2. Почему 8 марта?

Демонстрация в Нью-Йорке, с которой все началось, состоялась 28 февраля. Клара Цеткин конкретной даты на называла. Первое празднование женского дня в Германии состоялось 19 марта в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии. Затем женский день в разных странах отмечали 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая.

Дата 8 марта пришла в международное левое движение из России. В 1917 году в этот день (23 февраля по старому стилю) началась забастовка работниц ткацких фабрик Выборгской стороны в Петрограде с требованиями "Хлеба и мира!", переросшая в революцию. Спустя неделю император отрекся от престола.

В первые годы советской власти выборгских ткачих широко чествовали как застрельщиц свержения царизма. Впоследствии Февральская революция оказалась в тени большевистского Октябрьского переворота, и данное обстоятельство в СССР не акцентировалось.

В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днем празднования достижений женщин во всех областях жизни и протеста против пережитков неравноправия.

3. Есть ли у 8 Марта свои цвета?

Да, хотя в России о них практически не знают. Это фиолетовый (или пурпурный), зеленый и белый.

Их предложил в качестве символа борьбы за равноправие британский Женский социально-политический союз в 1908 году. Пурпурный знаменует собой справедливость и достоинство, зеленый - надежду, белый - чистоту.

4. Существует ли Международный мужской день?

Да, он отмечается 19 ноября более чем в 80 странах, включая Соединенное Королевство, хотя не имеет формального признания ООН. Акцент при этом делается на укрепление здоровья мужчин и их современную роль в семье.

В России принято поздравлять мужчин и мальчиков 23 февраля. Официально это день военнослужащих и ветеранов вооруженных сил, но в массовом сознании он традиционно рассматривается как день всех мужчин.

5. Как празднуют 8 Марта в разных странах?

В России 8 марта - выходной день. Женщинам дарят подарки и цветы, продажи которых удваиваются в три-четыре дня, предшествующие празднику.

В Китае рабочий день у женщин длится четыре часа вместо восьми, но эта рекомендация Госсовета КНР не является законом, и часть работодателей ей не следует.

В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Этот обычай возник в Риме вскоре после Второй мировой войны, его источник неизвестен.

В США март считается месяцем истории женщин. Ежегодно президент выступает с заявлением, в котором отдает должное достижениям и вкладу американских женщин.

6. Торжество или протест?

Организаторы празднования Международного женского дня в 2021 году выбрали в качестве девиза для него хэштег #ChooseToChallenge ("Выбери вызов"). Основная идея - мир бросает человеку вызовы, и каждый несет личную ответственность за свой выбор.

"Мы все можем принять вызов и громко заявить о гендерных предрассудках и неравенстве. Мы все можем отыскивать и прославлять женские достижения. Мы можем общими усилиями создавать более справедливый мир", - говорится в заявлении организаторов.

7. Для чего это нужно?

"Гендерное равенство не будет достигнуто еще сто лет, - говорится в заявлении организаторов празднования. - Никто из нас и, скорее всего, почти никто из наших детей до него не доживет".

По данным программы "ООН-женщины", пандемия коронавируса свела на нет 25 лет борьбы за гендерное равенство. Из-за локдаунов женщинам во всем мире приходится делать больше работы по дому, они теряют карьерные и образовательные возможности.

Несмотря на коронавирус, во многих странах проходили марши протеста.

В подавляющем большинстве случаев они были мирными, но в киргизской столице Бишкеке полиция задержала несколько десятков активисток, а перед этим, согласно сообщениям, на них напали неизвестные в масках. Ситуация с правами женщин в стране ухудшается, говорят общественники.

В Пакистане демонстрации в ряде городов состоялись на фоне угроз насилия и уголовного преследования.

В Мехико 80-тысячная демонстрация против насилия в отношении женщин завершилась столкновениями с полицией. Кто-то начал бросать в стражей порядка бутылки с бензином, те в ответ применили слезоточивый газ. Около 60 человек получили травмы.

Последние годы были отмечены прогрессом в деле женского равноправия, и борьба за него обрела новый размах.

В США впервые в истории вице-президентом стала женщина и представительница цветного населения - Камала Харрис.

В 2019 году в Финляндии было сформировано коалиционное правительство с пятью женщинами во главе.

Северная Ирландия легализовала аборты, Судан отменил закон, детально диктовавший, как женщинам одеваться и вести себя на публике.

Наконец, движение #MeToo, возникшее в 2017 году, продолжает оставаться глобальным фактором борьбы с неприемлемым сексуальным домогательством и добилось осуждения ряда виновных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065386-zhenskiy-den-8-marta-kak-on-poyavilsya-i-zachem-on-nuzhen-sem-neochevidnyh-faktov/

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