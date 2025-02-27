Въезд в некоторые зоны Алматы может стать платным для неэкологичных авто

Внедрение зон с низкими выбросами планируют в Алматы - сегодня аким города на встрече с жителями Медеуского района рассказал, как может работать эта система, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима Ерболата Досаева, в Алматы могут появиться зоны с ограничениями на въезд для автомобилей, несоответствующих современным экологическим стандартам - с них будет взиматься плата.

В качестве примера глава города привел Нью-Йорк - по словам акима, в нижнем и верхнем Манхеттене после введения оплаты за въезд снизился трафик.

"Мы предполагаем как раз: если основа транспортного каркаса к концу 2026 года будет, с 2027 года введем первые ограничения. Но они будут через оплату.

Предположим, машина зарегистрирована в Алматы, но она не работает по современным стандартам. Соответственно, въезд в определенные зоны, например, на Восточную объездную дорогу со стороны востока, наверное, будет на платной основе проходить", - пояснил аким.

Также градоначальник отметил, что бесплатный доступ будет предусмотрен для электрокаров и других соответствующих современным экологическим стандартам авто.

Напомним, недавно снизить количество старых автомобилей на дорогах города и создать зоны с ограничениями для машин предложили на заседании Общественного совета в Алматы.

Среди предложений - развитие общественного транспорта и сокращение старых авто на дорогах мегаполиса, так как основным загрязнителем воздуха является автотранспорт.

На днях премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно улучшения экологической ситуации в Алматы и назвал главные причины загрязнения воздуха. По его словам, расчетные данные показывают, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт - около 60% выбросов.