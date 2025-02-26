Получат ли выплаты к 8 марта жительницы Алматы и Астаны

Получат ли выплаты к Международному женскому дню 8 марта жительницы Алматы и Астаны, рассказали в акиматах городов, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, жительницы Алматы не получат выплат, так как в южном мегаполисе они предусмотрены лишь к трем праздникам, среди которых 8 марта нет.

Между тем, в акимате Астаны сообщили, что к 8 марта в столице порядка 36 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату. Им будет выплачена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9830 тенге).

"Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе, малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", - сообщили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что к Международному женскому дню награжденные многодетные матери получат дополнительную единовременную выплату почти на 20 тыс. тенге в Шымкенте.