Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Депутат предложил следить за тем, как казахстанцы тратят АСП

Опубликовано:

Банкноты тенге выставлены рядом с калькулятором
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат Мукаш Искандиров заявил, что адресная соцпомощь (АСП) в Казахстане не решает проблему бедности и предложил проверять ее использование казахстанцами, передает NUR.KZ.

По мнению депутата Мукаша Искандирова, АСП, призванная помочь казахстанцам с доходом в месяц ниже черты бедности, наоборот демотивирует их зарабатывать.

"На практике АСП все чаще превращается в фактор, сдерживающий развитие и трудовую активность. Система АСП создает парадоксальную ситуацию: вместо временной поддержки она становится средством существования. Многие семьи, чтобы сохранить пособия, фиктивно разводятся или скрывают доходы.

Контроль благосостояния ведется по формальным критериям: учитываются не только реальные доходы, но и владение домашним скотом, поскольку по методике расчета учитывается даже одна курица или корова. В результате семьи вынуждены выбирать - развивать даже небольшое хозяйство или рисковать потерять помощь. Действующая система АСП не решает проблему бедности, а лишь закрепляет зависимость от государства", - заявил депутат.

По мнению Искандирова, подход к АСП нужно пересмотреть следующим образом:

  • Переход от пассивной поддержки к социальной адаптации:

Внедрение программ профессионального образования, обучения, переквалификации и содействия трудоустройству для содействия долгосрочной самостоятельности получателей помощи.

  • Гибкость критериев назначения АСП:

Расширение критериев оценки, включая не только официальный доход, но и реальный уровень жизни семьи с учетом региональных особенностей и текущей социально-экономической ситуации.

  • Усиление контроля за целевым использованием помощи:

Внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности предоставляемой поддержки, чтобы предотвратить неправомерное использование средств и обеспечить их адресное распределение.

  • Реформирование системы АСП:

Переход к более целевым пособиям, направленным на решение конкретных потребностей (например, расходы на образование, медицину, жилье)

  • Пересмотр сроков подтверждения права на АСП:

Установить ежегодное подтверждение права на получение помощи вместо текущего трехмесячного периода, что снизит административную нагрузку на семьи и госорганы.

Отметим, с 1 января 2025 года в Казахстане начали по-новому определять черту бедности. Раньше она составляла 70% от регионального прожиточного минимума, а теперь – 35% от регионального медианного дохода. Новый показатель учитывает множество факторов, но при этом не может быть меньше старого.

Адресная социальная помощь в Казахстане назначается семьям, у которых совокупный доход на каждого члена семьи оказывается меньше этой самой черты бедности. При этом размер помощи равен лишь недостающей до черты суммы.

Недавно мы писали, что с нового года размер адресной социальной помощи (АСП) рассчитывается на основе медианного дохода. По-новому ее уже назначили 169,1 тыс. человек.

Отмечалось, что главная цель АСП – не обеспечивать бедную семью, а помочь ей выбраться из трудного финансового положения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223849-deputat-predlozhil-sledit-za-tem-kak-kazahstancy-tratyat-asp/