Депутат предложил следить за тем, как казахстанцы тратят АСП
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На заседании мажилиса депутат Мукаш Искандиров заявил, что адресная соцпомощь (АСП) в Казахстане не решает проблему бедности и предложил проверять ее использование казахстанцами, передает NUR.KZ.
По мнению депутата Мукаша Искандирова, АСП, призванная помочь казахстанцам с доходом в месяц ниже черты бедности, наоборот демотивирует их зарабатывать.
"На практике АСП все чаще превращается в фактор, сдерживающий развитие и трудовую активность. Система АСП создает парадоксальную ситуацию: вместо временной поддержки она становится средством существования. Многие семьи, чтобы сохранить пособия, фиктивно разводятся или скрывают доходы.
Контроль благосостояния ведется по формальным критериям: учитываются не только реальные доходы, но и владение домашним скотом, поскольку по методике расчета учитывается даже одна курица или корова. В результате семьи вынуждены выбирать - развивать даже небольшое хозяйство или рисковать потерять помощь. Действующая система АСП не решает проблему бедности, а лишь закрепляет зависимость от государства", - заявил депутат.
По мнению Искандирова, подход к АСП нужно пересмотреть следующим образом:
- Переход от пассивной поддержки к социальной адаптации:
Внедрение программ профессионального образования, обучения, переквалификации и содействия трудоустройству для содействия долгосрочной самостоятельности получателей помощи.
- Гибкость критериев назначения АСП:
Расширение критериев оценки, включая не только официальный доход, но и реальный уровень жизни семьи с учетом региональных особенностей и текущей социально-экономической ситуации.
- Усиление контроля за целевым использованием помощи:
Внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности предоставляемой поддержки, чтобы предотвратить неправомерное использование средств и обеспечить их адресное распределение.
- Реформирование системы АСП:
Переход к более целевым пособиям, направленным на решение конкретных потребностей (например, расходы на образование, медицину, жилье)
- Пересмотр сроков подтверждения права на АСП:
Установить ежегодное подтверждение права на получение помощи вместо текущего трехмесячного периода, что снизит административную нагрузку на семьи и госорганы.
Отметим, с 1 января 2025 года в Казахстане начали по-новому определять черту бедности. Раньше она составляла 70% от регионального прожиточного минимума, а теперь – 35% от регионального медианного дохода. Новый показатель учитывает множество факторов, но при этом не может быть меньше старого.
Адресная социальная помощь в Казахстане назначается семьям, у которых совокупный доход на каждого члена семьи оказывается меньше этой самой черты бедности. При этом размер помощи равен лишь недостающей до черты суммы.
Недавно мы писали, что с нового года размер адресной социальной помощи (АСП) рассчитывается на основе медианного дохода. По-новому ее уже назначили 169,1 тыс. человек.
Отмечалось, что главная цель АСП – не обеспечивать бедную семью, а помочь ей выбраться из трудного финансового положения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223849-deputat-predlozhil-sledit-za-tem-kak-kazahstancy-tratyat-asp/