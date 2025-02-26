Депутат предложил следить за тем, как казахстанцы тратят АСП

На заседании мажилиса депутат Мукаш Искандиров заявил, что адресная соцпомощь (АСП) в Казахстане не решает проблему бедности и предложил проверять ее использование казахстанцами, передает NUR.KZ.

По мнению депутата Мукаша Искандирова, АСП, призванная помочь казахстанцам с доходом в месяц ниже черты бедности, наоборот демотивирует их зарабатывать.

"На практике АСП все чаще превращается в фактор, сдерживающий развитие и трудовую активность. Система АСП создает парадоксальную ситуацию: вместо временной поддержки она становится средством существования. Многие семьи, чтобы сохранить пособия, фиктивно разводятся или скрывают доходы.

Контроль благосостояния ведется по формальным критериям: учитываются не только реальные доходы, но и владение домашним скотом, поскольку по методике расчета учитывается даже одна курица или корова. В результате семьи вынуждены выбирать - развивать даже небольшое хозяйство или рисковать потерять помощь. Действующая система АСП не решает проблему бедности, а лишь закрепляет зависимость от государства", - заявил депутат.

По мнению Искандирова, подход к АСП нужно пересмотреть следующим образом:

Переход от пассивной поддержки к социальной адаптации:

Внедрение программ профессионального образования, обучения, переквалификации и содействия трудоустройству для содействия долгосрочной самостоятельности получателей помощи.

Гибкость критериев назначения АСП:

Расширение критериев оценки, включая не только официальный доход, но и реальный уровень жизни семьи с учетом региональных особенностей и текущей социально-экономической ситуации.

Усиление контроля за целевым использованием помощи:

Внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности предоставляемой поддержки, чтобы предотвратить неправомерное использование средств и обеспечить их адресное распределение.

Реформирование системы АСП:

Переход к более целевым пособиям, направленным на решение конкретных потребностей (например, расходы на образование, медицину, жилье)

Пересмотр сроков подтверждения права на АСП:

Установить ежегодное подтверждение права на получение помощи вместо текущего трехмесячного периода, что снизит административную нагрузку на семьи и госорганы.

Отметим, с 1 января 2025 года в Казахстане начали по-новому определять черту бедности. Раньше она составляла 70% от регионального прожиточного минимума, а теперь – 35% от регионального медианного дохода. Новый показатель учитывает множество факторов, но при этом не может быть меньше старого.

Адресная социальная помощь в Казахстане назначается семьям, у которых совокупный доход на каждого члена семьи оказывается меньше этой самой черты бедности. При этом размер помощи равен лишь недостающей до черты суммы.

Недавно мы писали, что с нового года размер адресной социальной помощи (АСП) рассчитывается на основе медианного дохода. По-новому ее уже назначили 169,1 тыс. человек.

Отмечалось, что главная цель АСП – не обеспечивать бедную семью, а помочь ей выбраться из трудного финансового положения.