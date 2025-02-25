Все экстренные службы Тараза подняли по тревоге (видео)

Вчера утром в Таразе по тревоге были подняты все экстренные службы - неизвестные сообщили о бомбах в пяти медучреждениях города, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, взрывные устройства искали в пяти поликлиниках и больницах в разных частях областного центра. Столько полиции, пожарных и кинологов с собаками на улицах таразцы никогда не видели. Ни по одному адресу сообщение анонима не подтвердилось.

Буквально неделю назад неизвестные точно так же "минировали" колледж, школу и крупный торговый центр, откуда эвакуировали свыше 2000 человек. Виновников еще не поймали.

Однако специалисты выяснили, что сообщения были отправлены через sim-бокс: такие обычно используют мошенники. Хозяина устройства уже нашли в другой области.

Сейчас полиция восстанавливает всю цепочку событий. Связаны ли между собой происшествия, тоже выясняют.

"В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. С начала года это уже шестой подобный факт. Все сообщения направляются в основном из других государств", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Источник: КТК