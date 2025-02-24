Габдуллина, Утепова, Тлендиева: на каких улицах Алматы появятся технические тротуары

В Бостандыкском районе Алматы по 11 магистральным улицам проложат технические тротуары в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, в 2025 году работы по обустройству технических тротуаров будут выполнены с учетом современных стандартов благоустройства по обеспечению комфорта, экологичности и привлекательности городской среды.

В частности, по 11 магистральным улицам, согласно поручению акима города, будут проложены технические тротуары.

Проект охватит следующие улицы: Садыкова, Мустафина, Исиналиева, Тлендиева, Радостовца, Габдуллина, Кекилбайулы, Наурызбай батыра, Маркова, Утепова, а также бульвар Бухар Жырау.

В районном акимате отметили, что в прошлом году проведено обустройство технических тротуаров на шести магистральных улицах района: Абая, Байзакова, аль-Фараби, Серкебаева, Жарокова и Тимирязева.

"Технический тротуар обеспечит четкое разделение пешеходного и автомобильного движения, что минимизирует риск дорожно-транспортных происшествий. Мы стремимся создать максимально удобные условия для наших граждан", - пояснили в отделе инженерной и дорожной инфраструктуры района.

Тротуар. Фото: акимат Алматы

Работы продлятся в течение всего года, добавили специалисты.

По информации акимата, технический тротуар располагается на магистральных улицах и помогает эффективно бороться с расползанием грунта, а также качественно убирать снег. Кроме того, такие тротуары помогают решить проблему водоотведения, предотвращая их затопления в случае сильных дождей.

Кроме того, в этом году продолжится текущий ямочный ремонт дорог.

В связи с этим на сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации. Работы начнутся после заключения договора.

На днях сообщалось, что в Алматы продолжается развитие инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта: в этом году планируется обустроить порядка 20 км велодорожек.

Также стоит отметить, что в южной столице раньше установленного срока начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры.