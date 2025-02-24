Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Габдуллина, Утепова, Тлендиева: на каких улицах Алматы появятся технические тротуары

Опубликовано:

Технический тротуар
Тротуар. Фото: акимат Алматы

В Бостандыкском районе Алматы по 11 магистральным улицам проложат технические тротуары в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, в 2025 году работы по обустройству технических тротуаров будут выполнены с учетом современных стандартов благоустройства по обеспечению комфорта, экологичности и привлекательности городской среды.

В частности, по 11 магистральным улицам, согласно поручению акима города, будут проложены технические тротуары.

Проект охватит следующие улицы: Садыкова, Мустафина, Исиналиева, Тлендиева, Радостовца, Габдуллина, Кекилбайулы, Наурызбай батыра, Маркова, Утепова, а также бульвар Бухар Жырау.

В районном акимате отметили, что в прошлом году проведено обустройство технических тротуаров на шести магистральных улицах района: Абая, Байзакова, аль-Фараби, Серкебаева, Жарокова и Тимирязева.

"Технический тротуар обеспечит четкое разделение пешеходного и автомобильного движения, что минимизирует риск дорожно-транспортных происшествий. Мы стремимся создать максимально удобные условия для наших граждан", - пояснили в отделе инженерной и дорожной инфраструктуры района.

Технический тротуар
Тротуар. Фото: акимат Алматы

Работы продлятся в течение всего года, добавили специалисты.

По информации акимата, технический тротуар располагается на магистральных улицах и помогает эффективно бороться с расползанием грунта, а также качественно убирать снег. Кроме того, такие тротуары помогают решить проблему водоотведения, предотвращая их затопления в случае сильных дождей.

Кроме того, в этом году продолжится текущий ямочный ремонт дорог.

В связи с этим на сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации. Работы начнутся после заключения договора.

На днях сообщалось, что в Алматы продолжается развитие инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта: в этом году планируется обустроить порядка 20 км велодорожек.

Также стоит отметить, что в южной столице раньше установленного срока начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223179-tlendieva-isinalieva-buhar-zhyrau-na-kakih-eshche-ulicah-almaty-prolozhat-tehnicheskie-trotuary/