Сохранять спокойствие призвали жителей СКО после видео с трещиной на Сергеевском гидроузле

В акимате района Шал акына в СКО прокомментировали информацию о трещине в конструкции гребня на Сергеевском гидроузле - ранее видео об этом вызвало беспокойство жителей, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад на Instagram-странице sergeevka_sko появилось видео о том, что на Серегеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области появилась трещина. Ролик напугал жителей СКО, поскольку Сергеевский гидроузел, или Сергеевское водохранилище, контролирует сток воды на севере.

В акимате района Шал акына североказахстанцев призвали сохранять спокойствие, заявив, что угрозы для затопления района нет.

"На данном участке гидротехнического сооружения отсутствуют какие-либо разрушения или трещины. Оптический эффект, создающий впечатление наличия разрыва, вызван особенностями конструкции – в данном месте частично выступает арматурный элемент, который вызывает завихрение потока воды. Визуально это может выглядеть как неравномерность течения или наличие щели, однако структурная целостность гидроузла не нарушена, и данное явление не представляет никакой угрозы", - пояснили в акимате.

Тем не менее специалисты провели дополнительный осмотр сооружения, который подтвердил отсутствие повреждений и аварийных рисков.

"Сергеевский гидроузел функционирует в штатном режиме, параметры водосброса соответствуют нормативным показателям", - добавили в ведомстве.