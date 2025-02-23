Почти сто человек спасли с закрытого участка дороги в Костанайской области (фото, видео)

В Костанайской области спасены 100 человек - 98 с закрытого участка дороги "Аулиеколь - Жалдама", и еще 2 на автодороге "Сарыколь - Комсомольское", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Костанайской области спасены около 100 человек.

Так, сегодня ночью в Амангельдинском районе в 22 км от села Амантогай на закрытом участке автодороги "Аулиеколь - Жалдама" силами МЧС спасены 98 человек, из них 18 детей. Из спасенных 7 человек, в том числе 6 детей доставлены в пункт обогрева села Амантогай. Также из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксированы 8 легковых автомобилей.

В Сарыкольском районе в 5 км от села Соналы на автодороге "Сарыколь - Комсомольское" силами МЧС из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксирован 1 легковой автомобиль, в салоне которого находились 2 человека.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Добавим, ранее в начале февраля, несмотря на предупреждения о непогоде, некоторые жители южных регионов республики все же оказались в снежном плену на дорогах. Тогда спасатели вызволили около 200 человек.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при неблагоприятных погодных условий:

Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде.

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо позвонить на номер "112".

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.