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"Немало граждан в снежном плену": МЧС доложило обстановку на юге Казахстана

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Мужчины толкают застрявшую в снегу машину
Помощь на дорогах. Фото: пресс-служба МЧС РК

Несмотря на предупреждения о непогоде, некоторые жители южных регионов республики все же оказались в снежном плену на дорогах. Спасатели вызволили около 200 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает официальный сайт МЧС страны, несмотря на ежедневные профилактические мероприятия, предупреждения о штормовых предупреждениях, в ведомство продолжают поступать сообщения с просьбой оказать помощь на дорогах.

К примеру, 1 февраля в горной местности в Байдибекском и Тулькубасском районах Туркестанской области начался порывистый ветер и понижение температуры. Из-за ограничения видимости на территории этих районов были закрыты дороги в нескольких направлениях. Однако люди все же выезжали в дорогу.

"Из-за погодных условий немало граждан остались в снежном плену на дорогах республики. Начали поступать сообщения с просьбой о помощи. Выехавшие на вызов спасатели Туркестанской области в ходе проведенных работ спасли 156 человек, из них 17 детей. Также оказали помощь в вызволении легковых автомобилей и грузовиков", - говорится в сообщении МЧС в официальном Telegram-канале.

Спасенный из снежного плена казахстанец
Спасенный из снежного плена казахстанец. Фото: пресс-служба МЧС РК

Ограничение и закрытие некоторых участков дорог республиканского и областного значения, в связи с ухудшением погоды, было введено и в Жамбылской области.

"Подразделениями ДЧС Жамбылской области на закрытых участках автодорог в Жуалынском и Сарысуском районах из автомобилей спасен 41 человек, на очищенный участок дороги отбуксировано 5 автомобилей. Спасенные доставлены в пункт обогрева", - отмечается в сообщении МЧС.

Согласно информации ведомства, в ДЧС Жамбылской и Туркестанской областей в связи с непогодой была организована работа оперативных штабов и телефона "горячей линии", чтобы в случае необходимости оказать информационную и психологическую помощь.

В целом, с начала зимы подразделениями МЧС было спасено и эвакуировано порядка свыше 9000 человек. Из снежных заносов вызволено более 1 200 единиц техники.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при неблагоприятных погодных условий:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде.
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на дорогах.
  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо позвонить на номер "112".

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058843-nemalo-grazhdan-v-snezhnom-plenu-mchs-obratilos-k-kazahstantsam/

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