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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане

Опубликовано:

Больничная палата
Палата. Иллюстративное фото: pexels.com

В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, который накануне вечером врезался в столб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в УОЗ Астаны, 21 февраля в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 поступило 15 человек, четверым из которых понадобилась операция.

"В результате осмотра 8 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей. 7 пациентов были госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, 4 из них были прооперированы. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Астане автобус с пассажирами врезался в столб на улице Бараева. В полиции сообщали, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров.

Сегодня появилось видео из салона автобуса, который врезался в столб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222933-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-v-dtp-s-avtobusom-v-astane/