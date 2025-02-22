Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане

В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, который накануне вечером врезался в столб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в УОЗ Астаны, 21 февраля в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 поступило 15 человек, четверым из которых понадобилась операция.

"В результате осмотра 8 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей. 7 пациентов были госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, 4 из них были прооперированы. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Астане автобус с пассажирами врезался в столб на улице Бараева. В полиции сообщали, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров.

Сегодня появилось видео из салона автобуса, который врезался в столб.