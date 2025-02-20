"Срочная информация": к казахстанцам обратились по поводу номеров с +870

АО "Государственная техническая служба" обратилась к казахстанцам с важным предупреждением о частых случаях мошенничества с использованием номеров на +870, передает NUR.KZ со ссылкой на ГТС.

АО "Государственная техническая служба" предупреждает о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870.

"Данный телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами", - отмечается в публикации.

Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:

+870 - общий код доступа к сети (SNAC);

+871 - Атлантический океан, восток (AOR-E);

+872 - Тихоокеанский регион (POR);

+873 - Индийский океан (IOR);

+874 - Атлантический океан, запад (AOR-W).

"Телефонный код +870 является общим, и он используется, когда неизвестно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.

Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными!

Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт.

Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!

Будьте бдительны и осторожны!" - предупреждают в ГТС.

Напомним, мы писали о том, что мошенники придумали новую уловку. Так как многие казахстанцы знают, что SMS-коды нельзя сообщать никому, теперь мошенники просят назвать их не звонящему, а "голосовому роботу", чтобы "защитить" жертву.

Поэтому важно помнить, что нельзя сообщать SMS-коды третьим лицам, даже если они представляются "голосовыми помощниками".

Напомним, что казахстанцы должны быть осторожными при подобных звонках, так как издевательство над мошенниками может иметь негативные последствия.