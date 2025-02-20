"Срочная информация": к казахстанцам обратились по поводу номеров с +870
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АО "Государственная техническая служба" обратилась к казахстанцам с важным предупреждением о частых случаях мошенничества с использованием номеров на +870, передает NUR.KZ со ссылкой на ГТС.
АО "Государственная техническая служба" предупреждает о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870.
"Данный телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами", - отмечается в публикации.
Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:
- +870 - общий код доступа к сети (SNAC);
- +871 - Атлантический океан, восток (AOR-E);
- +872 - Тихоокеанский регион (POR);
- +873 - Индийский океан (IOR);
- +874 - Атлантический океан, запад (AOR-W).
"Телефонный код +870 является общим, и он используется, когда неизвестно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.
Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными!
Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт.
Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!
Будьте бдительны и осторожны!" - предупреждают в ГТС.
Напомним, мы писали о том, что мошенники придумали новую уловку. Так как многие казахстанцы знают, что SMS-коды нельзя сообщать никому, теперь мошенники просят назвать их не звонящему, а "голосовому роботу", чтобы "защитить" жертву.
Поэтому важно помнить, что нельзя сообщать SMS-коды третьим лицам, даже если они представляются "голосовыми помощниками".
Напомним, что казахстанцы должны быть осторожными при подобных звонках, так как издевательство над мошенниками может иметь негативные последствия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222367-srochnaya-informaciya-k-kazahstancam-obratilis-po-povodu-nomerov-s-870/