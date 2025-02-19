"Денег не видели с декабря": водители автобусов грозят массовым увольнением в Алматы

В Алматы водители автобусов сегодня, 19 февраля грозили массовым увольнением: 170 человек не получали зарплату с декабря, передает сайт телеканала КТК.

Десятки разгневанных водителей с утра толпились у здания автобусного парка. Они вызвали свое руководство на серьезный разговор - требуют зарплату. Говорят, денег не видели с декабря. Каждому из них перевозчик задолжал от 400 до 800 тысяч.

"Без денег, вот в долг занимаем. В другой банк идем, в другой банк, ребята говорят. Кто на квартире. У кого ипотека. Начальство говорит, акимат не выделяет деньги. Наше требование, чтобы деньги вовремя выдавали. Работаем, ждем. Каждый день завтраками кормят. Все "завтра, завтра". Две недели проходит. Уже два месяца прошло", - рассказал Ергали Джолдасбаев.

Этот автопарк обслуживает пять маршрутов. Ежедневно на линию выходят 79 автобусов. Водители объясняют, работа сложная. Уже с пяти утра они за рулем, смена заканчивается ближе к полуночи. Но даже при таких условиях работать можно, если за это хорошо платят.

"Мы работаем с 4 часов утра. Последний рейс у нас в 23:39. А после едем на заправку. Освобождаемся в полночь. Пока добираемся до дома, уже 3 часа. А там опять на работу.

За 15 дней работы нам должны заплатить 500 тысяч. Но мы не можем получить свои деньги уже два месяца. Например, мне пришлось взять заем в одном банке, чтобы закрыть кредит в другом. Я не знаю, как в этом месяце буду рассчитываться", - говорит водитель Бакыт Айтмырзаев.

Без денег остались 170 водителей. Представители автопарка не скрывают: о проблеме знают, но расплатиться с долгами не могут. Говорят, денег нет, сами ждут финансирования из бюджета.

"Компенсируется за счет субсидий местного бюджета. Каждый год в начале года мы заключаем договор - календарный год. Параллельно мы сдаем расчеты на текущий год. В начале года собирается тарифная комиссия.

Расчеты были уже подтверждены. Сейчас как постановление подпишут, нам всем выплатят. Мы готовы завтра возместить эту зарплату, как получим", - сообщил технический директор ТОО Neo City Trans Абылайхан Омархан.

Вот и в акимате просят водителей подождать. Заверили: деньги уже выделили, и скоро они поступят на счет компании.

"Освоение выделенных субсидий осуществляется перевозчиками самостоятельно на все предусмотренные расходы. Субсидии за январь 2025 года, согласно правилам, планируется выплатить до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, то есть до 20 февраля текущего года", - сказал руководитель отдела управления городской мобильности Алматы Азамат Ешанкул.

Рассчитаться со своими сотрудниками руководство автопарка планирует в ближайшее время. Водители, уставшие от обещаний, уже задумываются поменять место работы, если не получат свои кровные.

Источник: КТК

Добавим, неделю назад аким Алматы рассказал, что водители городского общественного транспорта будут проходить курсы по вежливому общению с пассажирами.

Ранее в январе водитель общественного транспорта из Алматы помог пассажиру с ограниченными возможностями попасть в автобус, чем восхитил пользователей соцсетей. После этого акимат Алматы сообщил о том, что водителя действительно поощрили, он получил благодарность и подарок от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева.