Мать хотели выселить из квартиры после переезда семьи в Астану

Женщина 16 лет прожила в спорной квартире в Экибастузе, но в прошлом году ей незаконно отказали в заключении договора найма жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2005 году местный исполнительный орган предоставил семье квартиру в Экибастузе. Спустя три года семья переехала в Астану, оставив в квартире мать, которая проживает в ней по настоящее время.

В 2013 году суд признал квартиру бесхозяйной, ее передали в коммунальную собственность.

В 2024 году жилищная комиссия отказала женщине в заключении договора найма государственного жилья, ссылаясь на то, что она не состояла на учете нуждающихся в жилище. Казахстанка оспорила это решение в суде.

Суд установил, что местный исполнительный орган, предоставив в 2005 году семье спорную квартиру, фактически передал ее из государственного жилищного фонда согласно Закону "О жилищных отношениях".

"С 2008 года женщина несла бремя содержания квартиры: открыто владела и пользовалась жильем, оплачивала коммунальные услуги, покрывала расходы по содержанию квартиры в пригодном для проживания состоянии, за счет личных средств отремонтировала жилье и погасила задолженность по платежам, оставшуюся от предыдущих жильцов.

Женщина считает, что как член семьи первоначального нанимателя она имеет право на признание себя нанимателем вместо него", - отметили в суде.

Закон предусматривает, что наниматель имеет право вселять в жилье из государственного жилищного фонда или арендованное местным исполнительным органом в частном фонде супруга, детей и родителей. Члены семьи нанимателя пользуются жильем наравне с ним и несут все обязанности, вытекающие из договора найма.

Суд признал отказ жилищной комиссии незаконным, поскольку закон дает право любому совершеннолетнему члену семьи нанимателя требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору найма - независимо от того, был ли он включен в договор найма изначально.

Специализированный межрайонный административный суд №2 Павлодарской области удовлетворил иск, указав, что предоставление женщине квартиры, в которой она проживает 16 лет, отвечает критериям разумности и справедливости.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Экибастузе семья с 2014 года проживала в квартире по подложному договору найма. Вступившим в законную силу решением суда женщина и члены ее семьи были выселены из спорного жилища.

А жительница Караганды получила квартиру в 1998 году и 26 лет проживала в ней с сыном, однако в прошлом году выяснилось, что жилье имеет другого владельца. Суд обязал акимат города за месяц принять благоприятный административный акт о предоставлении женщине жилища из жилфонда.