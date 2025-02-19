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Актюбинка заплатила за импланты 1,5 млн тенге и в итоге удалила их

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В кабинете у стоматолога
Пациент у стоматолога. Иллюстративное фото: ISvyatkovsky / Getty Images

Жительница Актобе отдала за стоматологические услуги 1,5 млн тенге, однако из-за боли была вынуждена в другой клинике удалить два импланта, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, гражданское дело о возмещении материального ущерба и морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием стоматологических услуг рассмотрел суд Актобе.

Женщина обратилась в одну из частных стоматологических клиник для проведения имплантации и протезирования зубов, заплатив за услуги 1 560 000 тенге.

"Согласно материалам дела, пациентка с самого начала лечения жаловалась на боли и дискомфорт, однако ей было предложено пройти адаптационный период. После завершения этого периода состояние здоровья не улучшилось, пациентка была вынуждена обратиться в другую клинику, где ей удалили два импланта", - пояснили в суде.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила причинно-следственную связь между ухудшением состояния здоровья истца и дефектами оказания медицинской помощи.

Проверка, проведенная Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, подтвердила наличие нарушений в диагностике, лечении и оформлении медицинской документации.

"Выявленные дефекты привели к неверной постановке диагноза и ошибкам в тактике лечения", - установил суд.

На основании представленных доказательств суд признал оказанные медицинские услуги ненадлежащими.

Со стоматологической клиники взыскали 1 560 000 тенге в счет возмещения материального ущерба и 500 тыс. тенге компенсации морального вреда. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Уральске взыскали 1,2 млн тенге со стоматологической клиники в пользу клиентки из-за низкого качества предоставленных услуг по протезированию зубов циркониевыми коронками, металлокерамикой, исправлению формы и цвета зубов накладными винирами. В суде каких-либо опровергающих доказательств вины клиника не предоставила.

А в суде Қонаева рассмотрели дело по обвинению стоматолога в том, что в ходе конфликта с пациенткой он выбил телефон из ее рук и заставил ее покинуть кабинет. Врач на судебном заседании свою вину не признал и пояснил, что лишь требовал, чтобы пациентка покинула кабинет. Но суд посчитал его виновным и назначил штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221937-aktyubinka-zaplatila-za-implanty-1-5-mln-tenge-i-v-itoge-udalila-ih/