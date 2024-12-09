Недовольная лечением жительница Уральска отсудила у стоматологии 1,2 млн тенге

В Уральске взыскали 1,2 млн тенге со стоматологической клиники в пользу клиентки из-за низкого качества предоставленных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает в официальном Telegram-канале суда, жительница Уральска обратилась в частную стоматологическую клинику, где ей оказали услуги по протезированию зубов верхней челюсти циркониевыми коронками, металлокерамикой, исправлению формы и цвета зубов накладными винирами. За услуги женщина заплатила 700 тыс. тенге.

"Однако из-за низкого качества оказания услуг она была вынуждена обратиться в другую клинику Алматы, стоимость услуг которой с учетом исправлений превысила 1,2 млн тенге", - уточнили в суде.

Пациентка стоматологии обратилась в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, указав на некачественную работу клиники. По выявленным нарушениям было вынесено предписание об устранении нарушений.

С целью взыскания с клиники компенсации материального ущерба казахстанка обратилась в суд.

Суд №2 Уральска, рассмотрев дело, указал, что нарушения со стороны клиники подтверждены, о чем свидетельствуют предписание департамента и пояснения третьих лиц.

"Вина ТОО в причинении материального ущерба пациенту установлена, каких-либо опровергающих доказательств вины клиникой не предоставлено", - установил суд.

В связи с изложенным суд взыскал с клиники 1,2 млн тенге компенсации материального ущерба и морального вреда. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Атырау пациент потребовал у стоматологии в качестве возмещения морального вреда 1 млн тенге. Дело в том, что после лечения зуба мужчина попал в больницу, где перенес операцию по удалению абсцесса и лечился длительное время.

А в Кызылорде неудачное удаление зуба у ребенка в стоматологии привело к длительному лечению. У мальчика началось осложнение - воспалительный процесс нижней челюсти. Клинику обязали заплатить более 1,5 млн тенге компенсации за материальный ущерб и моральный вред.