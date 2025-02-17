Пожарный-рэпер из Павлодара стал популярным в Сети

Ролик, размещенный пожарным-рэпером в Instagram, привлек внимание сотен тысяч людей. Адилет Амангельдинов зачитал рэп о буднях сотрудников пожарной части №3 в Павлодаре, передает Pavlodarnews.kz.

Парня вдохновило видео из полицейской машины, где правоохранитель исполняет песню о своей работе. За два дня пожарный написал текст. В треке Адилет рассказал, боятся ли огнеборцы пламени, разные ли задачи в бригадах. Также он объяснил цель композиции.

"Я хотел передать, что каждый из нас в первую очередь человек, у каждого есть свои хобби и таланты. Госслужба не должна мешать людям развиваться в разных сферах", - сказал пожарный.

Записав трек, парень не ждал особого внимания. Первыми его поддержали коллеги.

"Они положительно отреагировали, даже подталкивали меня к реализации этой затеи. Но уж точно они не ожидали, как и я, такой массовой реакции", - вспомнил собеседник.

За пару дней видео просмотрели более 140 тысяч пользователей. Комментаторы отметили талант пожарного-спасателя.

"Дерзко вышло", "Самые лучшие, добрые, смелые, красивые, популярные, талантливые люди живут в Павлодарской области", "У тебя пожар, в это время пожарный: ...", "Иди на сцену, у тебя талант", "Молодец, при такой тяжелой работе поднимает дух и настроение своим коллегам", - написали пользователи.

Любовь к рэпу у Адилета возникла еще в школе - с седьмого класса он соревновался с другом в написании текстов на переменах. Тогда это было скорее развлечением, но со временем пристрастие не исчезло.

В профессию пожарного, как признался Адилет, он пришел случайно, но ни разу не пожалел о своем выборе. Пока он совмещает работу с учебой в университете по специальности "безопасность жизнедеятельности".

"Для меня это очень доблестная и мужественная работа, в которой нужно иметь стальные нервы и безумное желание помогать людям", - поделился Адилет.

Из творческого эксперимента получилась своеобразная агитация: автор надеется, что его слова привлекут внимание к профессии пожарного и мотивируют молодежь выбирать этот путь.

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