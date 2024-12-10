Танцующий полицейский вызвал негодование у казахстанцев (видео)

Департамент полиции Алматы опубликовал танец сотрудника в полицейской форме. Однако видеоролик вызвал волну неодобрения у пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Танец человека в полицейской форме появился в Instagram-профиле алматинского ДП.

"Честь - в действии, служение - в сердце!" - говорится в описании.

В комментариях некоторые из пользователей оставили эмодзи, выражающие одобрение. Однако многим танец показался излишним.

"Когда выписал минимум 5 протоколов", "Какой толк от того, что вы пляшете", "Совсем уже? Это что еще за шутка?", "Хватит публиковать всякое", - пишут люди.

В ноябре прошлого года в интернте появился видеоролик, в подписи к которому говорится, что полицейские Алматы грубо нарушают ПДД. Также на кадрах был запечатлен страж порядка, который танцевал у машины. В полиции выступили с объяснением.

В августе полиция Астаны сняла ролик с гражданином США, которому помогли вернуть потерянный телефон. Американец выразил благодарность стражам порядка на камеру.