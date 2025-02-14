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Самолет из Антальи экстренно сел из-за драки с участием казахстанок, сообщили турецкие СМИ

Опубликовано:

Салон самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Летевший из Антальи в Астану самолет компании Pegasus Airlines экстренно посадили из-за драки пассажиров, среди участников потасовки оказались казахстанки, пишет TRT Haber.

По информации издания, в самолете началась ссора между украинской парой и двумя женщинами из Казахстана, которая вскоре переросла в драку.

Командир экипажа принял решение уйти на посадку - ее совершили в городе Эрзурум.

Всех участников драки вывели из самолета - известно, что стороны подали жалобы друг на друга. Также издание пишет, что участников потасовки сначала забрали в больницу для проверки состояния здоровья, а после их доставили в отделение полиции.

Самолет продолжил рейс.

Напомним, в августе прошлого года возмущенные пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

В компании заявили, что в результате данного инцидента был поврежден монитор от компьютера аэропорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220843-samolet-iz-antali-ekstrenno-sel-iz-za-draki-s-uchastiem-kazahstanok-soobshchili-tureckie-smi/