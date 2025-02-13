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"Чтобы потенциальные невесты знали": могут ли в Казахстане ввести карту бытовых агрессоров

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Домашнее насилие
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Pranithan Chorruangsak/Getty Images

Зампредседателя Комитета адмполиции Ренат Зулхаиров в СЦК рассказал, может ли появиться в Казахстане в открытом доступе информация о бытовых абьюзерах, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планируют ли в Казахстане разработать и ввести Карту бытовых насильников, по примеру Карты педофилов Генпрокуратуры.

"Потенциальные невесты будут знать, что он был осужден за бытовое насилие, и за него замуж не надо", - пояснили журналисты.

Ренат Зулхаиров отметил, что в этом случае речь идет о защите персональных данных.

"Этот вопрос не рассматривается. Мы просто говорим о том, что есть персональные данные, есть персональные сведения. Есть тайна личной жизни, и эти сведения мы пока не планируем публиковать.

Интересное предложение, но, повторяю, мы пока не планируем публиковать сведения о тех лицах, которые были привлечены к ответственности за совершение бытового насилия", - заявил он.

Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Ими были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Перед этим глава государства заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.

В июне прошлого года в Казахстане запустили петицию против закона о бытовом насилии. Ее авторы утверждали, что нововведения несут угрозу правам родителей.

При этом по данным на сентябрь прошлого года сообщалось, что уровень семейно-бытового насилия возрос почти в 3 раза в Казахстане.

О том, как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью в случае его проявления - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220576-chtoby-potencialnye-nevesty-znali-mogut-li-v-kazahstane-vvesti-kartu-bytovyh-agressorov/