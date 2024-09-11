Уровень семейно-бытового насилия возрос почти в 3 раза в Казахстане
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За восемь месяцев этого года в Казахстане возрос показатель семейно-бытового насилия - случаев было зарегистрировано почти в три раза больше, чем за прошлый период, передает Ranking.kz.
За январь-август в РК зарегистрировали 1,6 тыс. уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - сразу в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.
За указанный период зафиксировано 628 случаев побоев - 39,4% из всех уголовных правонарушений.
Следом идут 354 случая умышленного причинения легкого вреда здоровью - 22,2%, а после - 213 случаев 213 случаев умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.
Кроме того, среди распространенных видов уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере оказались:
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (186 случаев);
- убийство (74 случая);
- изнасилование (27 случаев) и насильственные действия сексуального характера (27 случаев).
Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.
В апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Ими были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
Перед этим глава государства заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.
В июне в Казахстане запустили петицию против закона о бытовом насилии. Ее авторы утверждали, что нововведения несут угрозу правам родителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160123-uroven-semeyno-bytovogo-nasiliya-vozros-pochti-v-3-raza-v-kazahstane/