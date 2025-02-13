Затянуть пояса: Досаев ответил на вопрос, какие расходы акимат готов сократить

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос журналиста о том, какие расходы акимат готов сократить после призыва президента "затянуть пояса", передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с населением Жетысуского района журналист задала вопрос акиму о том, какие расходы акимата он готов сократить.

"Пока нечего рассказывать. Мы поручение главы государства и правительства получили. Я имел долгие годы отношение к формированию бюджета, и потому мы постарались на 2025 год излишние неэффективные и ненужные расходы убрать.

При ближайшем уточнении мы еще раз посмотрим, какая у нас ситуация сложилась. Если администраторы начали этот год не бодро и не смогли использовать выделенные средства, они также будут оптимизированы", - сообщил Досаев.

Возвращаясь к Жетысускому району, он отметил, что поставленные здесь задачи направлены на улучшение качества жизни алматинцев.

"Вопросы, как всегда, стоят по оптимизации культурных, представительских затрат и так далее. По ним мы еще раз пройдемся, работа будет продолжена и решение будет на маслихат вынесено", - заключил аким.

Напомним, ранее на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил министрам "затянуть пояса". Он заявил, что пора жить по возможностям и экономить бюджет.