МЧС обратилась к жителям нескольких регионов страны из-за опасности схода лавин

Наиболее лавиноопасными регионами Казахстана являются Восточно-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская области и Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным спасателей, на территории республики сейчас 619 лавиноопасных участков.

"Наиболее лавиноопасными районами являются склоны хребтов Казахстанский Алтай, Иле, Жетісу, Таласский Алатау и хребет Каратау на территориях Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетісу. Самыми опасными периодами, когда обостряется лавинная активность, считаются начало зимы и начало весны", - отметили в МЧС.

Отмечается, что в данный момент снеголавинная обстановка в южных и юго-восточных регионах характеризуется умеренной лавиноопасностью в среднегорных районах, при этом в высокогорьях ситуация остается лавиноопасной.

"По прогнозам специалистов, в 2025 году лавинная активность в этих регионах может возрастать в период с февраля по апрель, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин.

С начала лавиноопасного периода на закрытых, труднодоступных, не освоенных местах зарегистрировано 24 самопроизвольно сошедших снежных лавин. В целях обеспечения безопасности населения, туристов и отдыхающих проведены 58 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил порядка 42 тыс. кубометров", сказано в сообщении.

По данным спасателей, наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Спасатели советуют им выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

"В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор МЧС рекомендует воздержаться от выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы в ближайшие дни", - заявили в министерстве.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Недавно в Алматинской области в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций до апреля закрыли проезд к озеру Иссык.

В январе этого года в ВКО вводили ограничение на проезд по автодороге из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин.

Также в январе сообщалось, что лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение. Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 кубометров. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.