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МЧС обратилась к жителям нескольких регионов страны из-за опасности схода лавин

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Работа МЧС против схода лавин
Профилактиктические работы по сходу лавин. Фото: МЧС РК

Наиболее лавиноопасными регионами Казахстана являются Восточно-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская области и Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным спасателей, на территории республики сейчас 619 лавиноопасных участков.

"Наиболее лавиноопасными районами являются склоны хребтов Казахстанский Алтай, Иле, Жетісу, Таласский Алатау и хребет Каратау на территориях Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетісу. Самыми опасными периодами, когда обостряется лавинная активность, считаются начало зимы и начало весны", - отметили в МЧС.

Отмечается, что в данный момент снеголавинная обстановка в южных и юго-восточных регионах характеризуется умеренной лавиноопасностью в среднегорных районах, при этом в высокогорьях ситуация остается лавиноопасной.

"По прогнозам специалистов, в 2025 году лавинная активность в этих регионах может возрастать в период с февраля по апрель, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин.

С начала лавиноопасного периода на закрытых, труднодоступных, не освоенных местах зарегистрировано 24 самопроизвольно сошедших снежных лавин. В целях обеспечения безопасности населения, туристов и отдыхающих проведены 58 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил порядка 42 тыс. кубометров", сказано в сообщении.

По данным спасателей, наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Спасатели советуют им выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин. 

"В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор МЧС рекомендует воздержаться от выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы в ближайшие дни", - заявили в министерстве.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Недавно в Алматинской области в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций до апреля закрыли проезд к озеру Иссык.

В январе этого года в ВКО вводили ограничение на проезд по автодороге из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин.

Также в январе сообщалось, что лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение. Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 кубометров. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219828-mchs-obratilas-k-zhitelyam-neskolkih-regionov-strany-iz-za-opasnosti-shoda-lavin/