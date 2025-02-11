Жительница ВКО подала в суд на таксиста из-за сумки

В ВКО водитель согласился возместить ущерб в 150 тыс. тенге от потери сумки одной из пассажирок, которую он по ошибке отдал другому человеку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в суд района Алтай с иском к ответчику о возмещении ущерба.

Истец, находясь в Усть-Каменогорске, договорилась через приложение о поездке в город Алтай, водителем авто был ответчик. При посадке в такси у женщины были две сумки: одна большая дорожная и вторая - средняя ручная, которые водитель положил в багажное отделение машины.

По дороге водитель несколько раз останавливался, высаживал и подсаживал пассажиров, вытаскивая сумки. Приехав во двор своего дома, женщина расплатилась за проезд и, открыв багажник машины, обнаружила, что сумки нет.

На вопрос, где вторая большая дорожная сумка, водитель объяснил, что данную сумку отдал другому пассажиру, так как думал, что она принадлежит тому. Таксист сразу же поехал обратно, но сумку так и не нашел.

"В результате утери сумки по вине ответчика истцу причинен материальный ущерб, который ответчик возместить добровольно отказался", - отметили в суде.

В суде стороны изъявили желание пройти примирительную процедуру, по результатам которой заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Женщина отказалась от иска в полном объеме, а ответчик обязался выплатить ей сумму ущерба в размере 150 тыс. тенге.

Производство по гражданскому делу прекратили. Определение суда уже вступило в законную силу.

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