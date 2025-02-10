Штраф и уничтожение продуктов: как наказали детский сад в Актюбинской области после видео о каше с жуками

Стало известно, какие меры приняли в отношении детского сада в Кандыгаше, где недавно сняли на видео кашу с насекомыми, передает МИА "Казинформ".

Обнаруженные в еде насекомые стали поводом доя проведения внеплановой проверки.

В ходе нее были выявлены нарушения правил хранения продуктов питания - в холодильнике отсутствовал термометр, также не был установлен прибор для контроля влажности.

При осмотре склада, где хранились крупы, были обнаружены насекомые, заявили в ДСЭК региона.

"Также в образце овсяной каши, взятом за сутки, были найдены жуки, что указывает на нарушения в технологии приготовления пищи. В ходе проверки был направлен образец овсяных хлопьев в областной филиал "Национального центра экспертизы" в Актюбинской области. Согласно протоколу исследования, в овсяных хлопьях были найдены живые вредители", - заявили в ведомстве.

Более 19 кг крупы было уничтожено.

Помимо этого был наложен штраф в размере 452 180 тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.

Тем временем управление образования Актюбинской области сообщило, что в связи с инцидентом были приняты кадровые меры: несколько сотрудников были уволены, а некоторые получили выговоры.

Напомним, около месяца назад родители из Кандыагаша Актюбинской области пожаловались на качество еды в детском саду. Управление образования региона начало проверку по этому факту. Также в Сети появилось видео, на котором продемонстрирована еда, предназначенная для детей. В каше видны насекомые.