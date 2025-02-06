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"Справедливые нарекания": Досаев высказался об аварийных отключениях электричества в Алматы

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Уличное освещение
Уличное освещение. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал о мерах, которые принимаются для улучшения электроснабжения города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Справедливые нарекания у жителей района вызывают частые аварийные отключения электричества.

Необходимо отметить, что с 2022 года нами совместно с АО "АЖК" начата системная работа по модернизации электросетей города, что уже дало ощутимые результаты. За прошедшие 3 года нам удалось снизить уровень износа электрических сетей в вашем районе с 80% до 61%, и эта работа будет продолжена", - говорит аким города.

По его словам, АО "АЖК" для обеспечения жителей стабильным электроснабжением в 2024 году проведена реконструкция 7,7 км электрических сетей в квадрате улиц Райымбека - Наурызбай батыра - Маметова - Сейфуллина, а также в квадрате улиц Жамбыла - Ауэзова - Абая - Розыбакиева.

"В текущем году планируется реконструкция еще 27,1 км сетей электроснабжения, ремонт 85 и строительство одной трансформаторной подстанции.

В целях обеспечения качественным наружным освещением в 2024 году модернизированы 58,1 км старых кабельных линий для наружного освещения, заменены более 4 400 светильников и установлены 193 новые опоры освещения, всего охвачено 46 улиц и 185 дворовых территорий на общую сумму - 1,3 млрд тенге", - заявил Досаев.

Он добавил, что в текущем году будет продолжена работа по качественному улучшению уличного освещения. ТОО "Алматы Кала Жарык" планирует модернизацию 4 500 светильников, замену 58 км кабельных линий и установку 483 опоры освещения. На эти цели выделено 1,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала 2024 года бригады осветили 95 участков города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218400-spravedlivye-narekaniya-dosaev-vyskazalsya-ob-avariynyh-otklyucheniyah-elektrichestva-v-almaty/