Когда вернут секундомеры на светофоры в Алматы, рассказал Досаев

Светофор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Алмалинского района, когда в городе вернут секундомеры на светофоры, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким отметил, что в городе из 600 светофорных комплексов города только 93 считаются "умными". Остальные подлежат модернизации.

"Почему мы не можем сейчас начать внедрение интеллектуальной системы управления дорожным трафиком, установить секундомеры… в планах у нас есть, и в 2024-2025 годах мы значительно обновим светофорные комплексы в городе и постараемся привести в порядок", - заявил Досаев.

Напомним, таймеры со светофоров исчезли в центре Алматы еще в начале прошлого года. Сообщалось, что всего в городе их было установлено около 480 штук. У многих устройств уже истек срок службы и их демонтировали для проведения дефектовки и планового ремонта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034390-kogda-vernut-sekundomery-na-svetofory-v-almaty-rasskazal-dosaev/