"Заработок" с Air Astana: в авиакомпании предупредили казахстанцев

Air Astana выступила с предупреждением о ложных объявлениях в интернете, обещающих заработок онлайн от авиакомпании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Air Astana предупреждает о ложных объявлениях в интернете, обещающих заработок онлайн от имени авиакомпании. Эти предложения являются мошенническими и не имеют никакого отношения к Air Astana", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Авиакомпания просит быть внимательными и не доверять сомнительным схемам заработка.

Ранее мы писали, что мошенники в Казахстане прикрываются именами брендов и компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, награды, подарки или выгодные предложения.

Летом прошлого года сообщалось, что в Казнете снова запустили фейковое объявление о том, что каждый казахстанец может получить разовую социальную выплату в 150 тысяч тенге от президента страны.

Мы также писали, что в Казахстане ранее рассылали фейковую информацию от имени Министерства финансов о положенной каждому жителю компенсации в 144 тыс. тенге.

В нацкомпании "КазМунайГаз" также обращались к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Ранее на сайте Национального банка РК появилось предупреждение о мошеннической странице в социальной сети Instagram - "national_bank_kazakhstan". В центральном банке заявили, что, создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели: от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан.

Кроме этого, в национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.